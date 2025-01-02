網上熱話｜網民斥16歲外甥仔無禮貌 力數食冬至飯5宗罪：100%係老豆老母錯

網民留言兩極

有網民認為16歲外甥仔之所以會有這樣的行為，全因與發文者不相熟，惟他補充指「我寫幾行字就 Assume左我同我外甥仔關係好差？食完飯佢第一時間係邀請我打傳說喎，雖然佢無講野，但我平時會同佢 whatsapp，有同佢Selfie ga」。有網民狠批「呢種人我會叫佢以後唔好黎我屋企食飯，我表弟個女就係咁，佢仲要只係得六歲，叫佢收埋部機唔好玩，當我唱歌，我阿媽又話由得佢，佢咁無家教完全係佢老豆老母同埋我阿媽呢種長輩嘅錯」，亦有網民對外甥仔的行為表示理解，「少年根本唔想嚟食飯，難聽啲講仲要應酬一班三姑六婆，又諸多要求」、「佢根本唔想嚟，比人迫嚟就係咁」。