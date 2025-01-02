網上熱話｜網民斥16歲外甥仔無禮貌 力數食冬至飯5宗罪：100%係老豆老母錯

每逢年尾及新年都特別多家庭聚會，面對眾多親戚朋友對部分人來說的確不是一件容易的事。日前有網民就在社交平台上發文，直指今年食冬至飯的時候，就被16歲外甥仔的5個無禮行為震懾，更怒斥明顯「100%係老豆老母錯」，引起網民熱議。
網民嬲爆發文 斥16歲外甥仔無禮貌
該位網民在社交平台發文，直指今年食冬至飯時，他16歲的外甥仔就做出多個無禮行為，完全視他們其他親戚無到，令他不禁嬲爆表示年輕人之所以做出這樣的行為，「100%係佢老豆老母嘅錯」。
力數食冬至飯5宗罪
發文者在文中力數外甥仔5宗罪，當中包括「入屋唔叫人」、「全晚戴Headphones玩 iPad」、「開飯繼續Youtube睇人打機」、「全晚無講過野」，以及「食完就起身繼續打機」，而其他人亦未有多加管束或理會。
網民留言兩極
有網民認為16歲外甥仔之所以會有這樣的行為，全因與發文者不相熟，惟他補充指「我寫幾行字就 Assume左我同我外甥仔關係好差？食完飯佢第一時間係邀請我打傳說喎，雖然佢無講野，但我平時會同佢 whatsapp，有同佢Selfie ga」。有網民狠批「呢種人我會叫佢以後唔好黎我屋企食飯，我表弟個女就係咁，佢仲要只係得六歲，叫佢收埋部機唔好玩，當我唱歌，我阿媽又話由得佢，佢咁無家教完全係佢老豆老母同埋我阿媽呢種長輩嘅錯」，亦有網民對外甥仔的行為表示理解，「少年根本唔想嚟食飯，難聽啲講仲要應酬一班三姑六婆，又諸多要求」、「佢根本唔想嚟，比人迫嚟就係咁」。