網上熱話｜網民發現港人出行愛著風褸 列4大優勢證風褸走天下世一

港人鍾意去旅行人盡皆知，當中以日韓台泰等地最熱門，旺季出行幾乎每個景點都可以聽到熟悉的廣東話。不過除了開口說話外，近日有網民發現另一個可以認出對方是「自己人」的方式，而著風褸更可以在旅途上慳錢！

網民發文揭港人出行愛著風褸 早前有網民在社交平台上發文，劈頭直接詢問「點解香港人去旅行一定要着風褸？」，更引來大批網民和議，直指出遊時只要看到路上有人著風褸，不論咩色咩款都已經能夠肯定對方必定是自己人。

4 大優勢證風褸走天下世一 帖文引起大批網民回應，不少風褸港人更現身解釋愛著風褸出行的原因，更力數風褸的4大優勢，力證著風褸走天下「世一」！

1. 方便 去旅遊最緊要方便，不少網民指風褸「重量夠輕 ，收納好方便」，而且在所有外套來說「風褸最慳位」、「放係出街袋又唔覺佢阻掟」。 2. 功能性強 除了慳位，風褸的功能性亦十分強，十足多啦A夢的百寶袋，「夠輕、收納好方便、防潑水、擋風又透氣」、「當雨褸，因為成日突然橫風橫雨，然後出大太陽，再Loop幾次。同埋外國D風擔遮係完全冇用」、「因為明明好熱（日頭24度） 怕夜左有少少凍（夜晚16度）著褸又怕熱，唔著袋住又重」。

3. 高辨識度 有網民就表示著風褸有很高的辨識度，會特別容易在人群中找到自己的旅伴，特別當同行人士中有長者的話，確實會比著其他衣服更易辨出。 4. 代替隨身袋 雖然綜合以上3點，已經可見風褸功能多多，但最令人離不開的一點其實是風褸有大量衣袋，去旅行十分方便，「多袋，有內袋放銀包安全，我件有防曬功能」、「件褸好多暗袋 可以放多至少5KG行李上飛機」，變相可以買少啲行李費！