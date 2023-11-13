網上熱話｜網民食一蘭被多收4毫子 事後用ETV貨幣村影片投訴 網民笑爆肚

網民食一蘭被多收4毫子 事後用ETV貨幣村影片投訴 網民笑爆肚

香港人鍾意食日本嘢是公開的秘密，不論是工作日或周末都能看到部分日本餐廳大排長龍，當中包括專門食拉麵的日本過江龍一蘭，雖然現時香港已有多間分店，但仍然不乏捧場客。不過，早前有網民就分享朋友投訴一蘭的經歷，直指他的朋友在食一蘭後，驚覺餐廳「收多4毫子」，心生不忿的他於是引用教育電視「貨幣村的故事」，將自身經歷融入故事當中，盼能向一蘭投訴兼討回公道。最後一蘭官方亦有現身回應，而大批網民就對事主追討的方式感到有趣，更大讚「好有創意！」

網民食一蘭被多收4毫子 事後引ETV千字文投訴 相信不是每個人都有埋單前後check單的習慣，因此有時被多收錢也未免會發現到。早前，有網民就在討論區以「我老友食一蘭被收多四毫子後痴咗線，點部署？」為題發文，直指他的朋友在幫襯拉麵店「一蘭」後，驚覺被對方「收多4毫子」。為了討回公道，事主特意發送電郵向一蘭投訴，惟他的投訴信並非僅用文字記載事件，而是引用了ETV小學二年級的教育影片「貨幣村的故事」，圖文並茂地帶入。

貨幣村影片重出江湖 將自身經歷融入故事 事主在電郵中寫道「從前有一條村，叫貨幣村。入面有紙幣家同硬幣家。有一日，盜賊來訪，捉走了貨幣村的人。佢哋被困在一口井入面，盜賊仲用$191嘅石頭冚住咗井蓋。貨幣村嘅人用盡力量都打唔開個井蓋。原來，全個貨幣村加埋只得$190.7，要打開個井蓋需要$191嘅力量。」而在句與句之間，更用心地加插多張「貨幣村故事」的截圖作為引證。在講述ETV內容後，事主就將自身經歷融入故事當中，寫道「仲爭3毫子喎，點算呢？貨幣村一家決定去食一蘭，咁樣就可以被round off成$191。多謝一蘭拉麵！」諷刺一蘭收多了錢，而全封email的最後才用一句提到自己被多收4毫子一事，以及附上當日的收據作證。