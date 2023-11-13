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生活
2023-11-13 14:00:00

網上熱話｜網民食一蘭被多收4毫子 事後用ETV貨幣村影片投訴 網民笑爆肚

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網民食一蘭被多收4毫子 事後用ETV貨幣村影片投訴 網民笑爆肚

網民食一蘭被多收4毫子 事後用ETV貨幣村影片投訴 網民笑爆肚

香港人鍾意食日本嘢是公開的秘密，不論是工作日或周末都能看到部分日本餐廳大排長龍，當中包括專門食拉麵的日本過江龍一蘭，雖然現時香港已有多間分店，但仍然不乏捧場客。不過，早前有網民就分享朋友投訴一蘭的經歷，直指他的朋友在食一蘭後，驚覺餐廳「收多4毫子」，心生不忿的他於是引用教育電視「貨幣村的故事」，將自身經歷融入故事當中，盼能向一蘭投訴兼討回公道。最後一蘭官方亦有現身回應，而大批網民就對事主追討的方式感到有趣，更大讚「好有創意！」

最後一蘭官方亦有現身回應，而大批網民就對事主追討的方式感到有趣，更大讚「好有創意！」（圖片來源：一蘭香港官網）

最後一蘭官方亦有現身回應，而大批網民就對事主追討的方式感到有趣，更大讚「好有創意！」（圖片來源：一蘭香港官網）

網民食一蘭被多收4毫子 事後引ETV千字文投訴

相信不是每個人都有埋單前後check單的習慣，因此有時被多收錢也未免會發現到。早前，有網民就在討論區以「我老友食一蘭被收多四毫子後痴咗線，點部署？」為題發文，直指他的朋友在幫襯拉麵店「一蘭」後，驚覺被對方「收多4毫子」。為了討回公道，事主特意發送電郵向一蘭投訴，惟他的投訴信並非僅用文字記載事件，而是引用了ETV小學二年級的教育影片「貨幣村的故事」，圖文並茂地帶入。

早前，有網民就在討論區以「我老友食一蘭被收多四毫子後痴咗線，點部署？」為題發文，直指他的朋友在幫襯拉麵店「一蘭」後，驚覺被對方「收多4毫子」。（圖片來源：一蘭香港官網） 為了討回公道，事主特意發送電郵向一蘭投訴。（圖片來源：LIHKG討論區截圖） 惟他的投訴信並非僅用文字記載事件，而是引用了ETV小學二年級的教育影片「貨幣村的故事」，圖文並茂地帶入。（圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖）

貨幣村影片重出江湖 將自身經歷融入故事

事主在電郵中寫道「從前有一條村，叫貨幣村。入面有紙幣家同硬幣家。有一日，盜賊來訪，捉走了貨幣村的人。佢哋被困在一口井入面，盜賊仲用$191嘅石頭冚住咗井蓋。貨幣村嘅人用盡力量都打唔開個井蓋。原來，全個貨幣村加埋只得$190.7，要打開個井蓋需要$191嘅力量。」而在句與句之間，更用心地加插多張「貨幣村故事」的截圖作為引證。在講述ETV內容後，事主就將自身經歷融入故事當中，寫道「仲爭3毫子喎，點算呢？貨幣村一家決定去食一蘭，咁樣就可以被round off成$191。多謝一蘭拉麵！」諷刺一蘭收多了錢，而全封email的最後才用一句提到自己被多收4毫子一事，以及附上當日的收據作證。

 

（圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖）

一蘭官方咁回應 網民笑爆肚：好有創意

事主在發送投訴電郵後，成功獲一蘭官方回應，先是感謝事主提出意見，又指會將事主的建議「納入我們改善系統政策的方針之中」，亦有向他致歉並解釋「有關四捨五入收費為公司之收款政策，並已於付款畫面作出提示。」言下之意是一蘭其實早已寫清楚，只是事主在付款時未有多加留意。普通投訴信就見得多，事主是次將自身經歷融入教育電視的做法無疑十分新穎，引來不少網民熱烈討論，有網民大讚他「好有創意」、「收到嗰個人都唔知咩反應」，亦有人嘲諷他「幾毫子都寫到水蛇春咁長仲要send email投訴你不如死X咗佢」、「係咪有病」，更揚言「「如果收多四蚊嘅話會癲成點」。

 

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（圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖）
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