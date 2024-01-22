網上熱話｜網紅食omakase狂拍XX照險被師傅毆打 不忿上網求安慰反被網民大鬧：臭X子！

高級的Omakase料理經常一位難求，而且價格亦十分昂貴，但是價錢貴並不代表客人做甚麼事都可以。早前就有一名日本網紅光顧一間日本的Omakase時，因不斷拍攝XX照片而險被壽司師傅毆打。其後她感到不忿，續於網上公審該名師傅的行為。誰知卻被當天同場的食客揭爆她無視店家的勸阻，繼續拍照才令該名師傅暴怒！她亦因此被一眾網民齊罵，認為她的行為十分可恥！

日本網紅稱險被壽司師傅毆打超害怕 早前有名日本網紅到高級壽司店用餐，稱自己原本已經有點宿醉，可是店家一直把另一客人的葡萄酒放在她們面前，使她更不適。她多次要求不要把酒放到她們面前，可是店家還是沒有理會，故她要求結賬離開。這時其中一名師傅便十分生氣，她稱該名師傅更衝岀壽司枱，險些被打。而同行的另一名網紅亦轉發該帖文，稱高級壽司店的規矩太多，因此她更願意去平民的壽司店。

同場網民踢爆真相：狂影名錶相！ 事後經過其他網民的查證，才得知原來當時網紅未經同意於店內不同空間拍攝各種名錶的商品照，並拍下其他客人的的樣子，而店家已經多次勸阻下都沒有用。然後該名壽司師傅才忍不住氣要發脾氣，並趕她們走。加上有網友指壽司吧枱的位置是完全封起的，所以師傅根本無法直接衝岀來，懷疑該名網紅只是拍下師傅超生氣的一刻，再加油添醋。