網上熱話｜網購底褲疑致女兒懷孕 母嬲爆追究廠商 意外揭發老闆秘密！

自從網購變得方便後，不少人都習慣在網上購物，只需安坐家中郁郁手指，所需物品就能在短時間內送貨上門，連家門口都唔使點出。不過有時網購的品質可能較參差，特別是衫褲鞋襪等，除了有機會出現貨不對版的情況，質地亦有機會與想像不符。惟近日有母親卻因為幫女兒網購內褲，因而引發出一場懷孕風波，引起大批網民追看！

「我女兒穿你們家內褲懷孕了」 早前有幾張買家與淘寶客服之間的對話截圖在網上瘋傳，全因一位媽媽在為女兒網購內褲後，竟指控賣家的內褲使她女兒「懷孕」。從截圖中可見，身為家長的買家於7月27日傳訊連說3次「我女兒穿你們家內褲懷孕了」，而商店客服則略帶無奈地回應「內褲是不能作為受孕傳播途徑的。您可以看一下新聞呢，近千年以來沒有這個問題」，惟該家長仍堅稱會投訴到底，「等着吧投訴你們，我女兒已經跟我說這是你們的問題」、「一個人女生是不可能懷孕的」。

客服好言相勸 意外揭老闆秘密 縱使買家的態度算不上好，但客服仍表現專業，過程中一直好言相向，頻頻解釋道「真的沒有這回事的」，又主動勸對方去醫院檢查或上網搜尋相關資訊。除此之外，客服為了讓買家相信，更自爆工廠員工，甚至是老闆的秘密，先表示工廠員工都是「上了歲數的女性員工」，隨後更大爆「老闆是結紥了的，不可能發生這樣的事情」。

求醫後還廠商清白：在XXX感染的 客服後來將對話放上網後，引起網民關注，買家得悉後亦主動搵上門向客服解釋，更態度180度轉變地表示懷孕並非內褲的緣故，而是「可能是在一些公共場所游泳館給染上了」。這個原因亦不太合理，但買家竟認定「你不要不信，這個概率很大的」。而客服則再次表明「這個一定跟我們沒有關係，真的如果條件具備，那我們老闆脫不了關係」、「我們質量保證是差中極品」。

結局反轉再反轉！ 當大家以為「游泳館」才是BB的「爸爸」之後，1名自稱是商店老闆的人士，在網上分享，指透過訂單上的買家電話聯絡到這位母親，希望釐清事件。對方竟然自稱是愛開玩笑的人，也是1名「網絡推手」，想憑著「無里頭對話搏收益」，在社交平台利用流量賺錢。 這名老闆得知事件真相後，直言「痛恨這些人」，又坦言擔憂事件影響員工生計，指內褲是私密東西，如果真的引起公共衛生事件，對他們工廠絕對是「毀滅性打擊」。