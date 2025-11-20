去廁所是每個人的正常生理需要，但如果明明想去，但都比人截住，真係好崩塌。早前一位港女在社交平台發文，直指一間美容院的廁所就寫明禁顧客「開大」，更用奇招阻止客人「開大」，用字亦引來網民熱烈討論。

美容院廁所告示禁顧客「開大」 早前，一位港女在社交平台發文，分享她在一間美容院廁所內看到的有趣告示。從她上傳的照片中，可見廁所內貼有「如廁警示」，直言「由於排水管道問題，坐廁只能沖水，絕對不能沖走紙張及大容積物，請客戶必須把紙張丟進垃圾桶」，文末更寫明「如需大號請稍移玉步至店外的洗手間」。

發文者崩潰呻慘 除了「如廁警示」外，發文者更影埋馬桶實物圖，只見店家在馬桶內放置有微小細孔的擋板，若然客人不聽勸告照上「大號」的話，排泄物就會被阻隔在擋板之上。這個不甚友善的要求令發文者不禁苦呻「有咩慘得過，有廁所但唔比人痾屎」、「急起上黎痾左會點」。