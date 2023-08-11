網上熱話｜肉地少女黃大仙站當眾換衫 彎腰影相險露提子乾 仲講5字撩人！（多圖）

大家去黃大仙站，不外乎都是求神保佑，而在黃大仙站換衫影相大家又見過未呢？近日，在各大社交平台上瘋傳一段影片，一名少女在黃大仙地鐵站內秒速更衣，事後終以五字撩人，過程中少女的「提子乾」更是險些露岀與黃大仙打招呼！

少女黃大仙站當眾換衫 影相險露「提子乾」兼講5字撩人！ 從片段可見，豐滿的美少女上半身原本穿著背心，突然決定在月台上變換成露肩背心裝，在換衣服期間，更不時露出「事業線」，更險些走光，但她仍毫不在乎被周邊旅客行注目禮。拍攝者更不斷邊調侃說：「這女人，在黃大仙這裡換衣服，黃大仙會怎麼想？」女子則表示自己「只是想換衣服拍照」，還說自己換上的衣服「適合黃大仙」。

網民極速起底 自稱「水晶專家」大放福利照！ 這名少女在網民的起底下曝光，原來她是一位知名的網絡紅人，擁有超過3萬名關注者的Instagram帳號。她自稱莉娜，在Instagram表示自己是「調整身體能量·水晶療癒·內在調和占卜」專家，並提供多樣化的服務。她更於IG上傳大量性感相，而黃大仙更衣片更獲前《東張西望》主持黃穎君的讚好！