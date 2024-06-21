網上熱話｜自信男分享女仔扣分行為 揚言唔識揸車難以接受 大批網民紛紛圍攻

每個人的擇偶條件都不同，有時要搵到符合自己要求又啱Feel及相處得到的另一半，的確需要大量運氣。早前一位男生就在討論區上發文，劈頭直接放下豪言壯語，直指不懂得駕駛的女仔在他心目中會大大扣分，更揚言因為不滿女生只會在副駕駛位置做1事，引來大批網民嬲爆圍攻！
男生討論區下豪言 分享女仔扣分行為
相信不少人都曾分享自己的擇偶條件，但網上名言都有云：「理想很豐滿，現實卻很骨感」，要在生活中找到合符所有條件，又啱Feel及相處得到的另一半，的確是一件很困難的事。早前一位男生就在討論區上以「令人扣分的女生行為」為題發文，劈頭直指自己接受不到女生唔識揸車，更直言自己認為「不及格的女生行為就是不會開車」，引起網民熱議。
難忍女仔唔識揸車：只在旁邊XX
發文者在文中有講述自己為何對唔識揸車的女生特別反感，他在字裡行間中有種「睇唔起」沒有車牌的女生，直言這些女生「出門要男友先生接送」、「假期出門另一半要忍受塞車開車」，而這個時候女生大多數只會在副駕駛位「翹腳」、「不輪流開車」，文末更上升到「這個男女平等的時代，沒有什麼男生負擔開車服務女生的義務」。
引大批網民圍攻：扣分扣飽佢
從發文者的文中，不難看出他對唔識揸車的女生極度鄙視，不但認為所有女生都會要求另一半車出車入，更將此舉與男女平等掛勾。他的看法引起大批網民熱議，有網民坦言「我不會開車，但被你扣分無所謂」、「試問誰在乎你把女生評為不及格？」，亦有唔識揸車的女生大方回應道「我不會開車，但我有工作能力，經濟也獨立」、「平常想外出時，也會利用大眾運輸或計程車代步」，又指自己的丈夫「很享受開車的感覺，從交往到結婚已經十三年了，他仍然說覺得開車載著我和小孩，是一件很幸福的事」，更苦口婆心地對發文者道「有些你覺得不及格的女生，她們就只是有人疼而已」。