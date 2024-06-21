網上熱話｜自信男分享女仔扣分行為 揚言唔識揸車難以接受 大批網民紛紛圍攻

每個人的擇偶條件都不同，有時要搵到符合自己要求又啱Feel及相處得到的另一半，的確需要大量運氣。早前一位男生就在討論區上發文，劈頭直接放下豪言壯語，直指不懂得駕駛的女仔在他心目中會大大扣分，更揚言因為不滿女生只會在副駕駛位置做1事，引來大批網民嬲爆圍攻！

男生討論區下豪言 分享女仔扣分行為 相信不少人都曾分享自己的擇偶條件，但網上名言都有云：「理想很豐滿，現實卻很骨感」，要在生活中找到合符所有條件，又啱Feel及相處得到的另一半，的確是一件很困難的事。早前一位男生就在討論區上以「令人扣分的女生行為」為題發文，劈頭直指自己接受不到女生唔識揸車，更直言自己認為「不及格的女生行為就是不會開車」，引起網民熱議。