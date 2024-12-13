網上熱話｜苦等8年首派即獲海景公屋 上手住戶留1物助慳5位數字！

要在香港地排公屋，無十年八年真的唔洗旨意，有時就算派到亦未必啱心水，絕對是一個苦候過程。近日一位公屋申請者就在社交平台發文，直指自己等待8年後，終於獲派首發公屋不突止，獲派單位更有海景及上手住戶留下來的1物，令大批網民羨慕留言直指他是「人生贏家」！

申請者苦等8年 首派即獲海景公屋 早前一位網民在社交平台發文，直指自己苦苦等候公屋8年半，近日終於獲首派公屋單位，形容自己「畢業了」。該名網民指，首派的公屋位於筲箕灣愛東邨，是一個450呎的5人單位，有海景加上交通便利，令網民即時接受，直言「首派即要，連阿仔都好滿意通屋走」。

上手住戶留1物 助慳5位數字 除了有海景加上地理位置方便，更有眼利網民發現上手住戶早已鋪好地磚，整體外觀新簇，未見明顯破爛位置，似乎毋須大裝修已可入住，保守估計直接慳到5位數字的翻新或裝修費。而發文者本人亦公開上手住戶身分，直言上手住戶是「富戶」，要繳交雙倍租金，故抽中居屋後即搬走。

發文者送上祝福 網民豔羨：人生贏家 發文者在文末就為眾人送上祝福，「祝未上樓的朋友早日派心水靚樓，祝已上樓朋友安居樂業」。大批網民紛紛留言表示羨慕，「和諧式2房好正！仲要海景，恭喜晒，人生大贏家！」、「真係好正，祝你住得開心」、「地方格局幾好，恭喜你，你小朋友健康快樂」。