近年不時聽到有人呻香港經濟低迷，其中一個原因是越來越多港人鍾情北上消費，每逢假日寧願北上都唔留港吃喝玩樂，令香港的飲食、零售業都面臨很多挑戰。近日，有網民發現一間位於荃灣的茶餐廳出奇招吸客，大推食早餐送晚餐優惠，令大批網民盛讚老闆有諗頭！

荃灣茶餐廳推食早餐送晚餐優惠 近日，有網民在社交平台分享一間位於荃灣的茶餐廳，這間茶餐廳特別之處，在於老闆出奇招吸客，推出「食早餐送晚餐」的優惠，顧客只要每吃５次早餐，就能免費獲得１次晚餐。

7款菜式任揀 顧客享用早餐時，會獲得一張印有「恭喜發財 新知味仝仁鞠躬」的紅色小卡片，集齊5張後，便可在7款晚餐中選擇1款免費享用。只需食5次早餐就送1次晚餐，但贈送的晚餐一啲都唔求其，顧客可以在7款菜式中自由選擇，當中包括豉汁蒸鱠魚飯、豉汁或梅菜蒸鯇魚飯、鹹魚或鹹蛋蒸肉餅飯、豉汁蒸排骨飯、肉碎或蝦仁蒸水蛋飯等，相當高質。

圖片來源：小紅書@Nicky Leung