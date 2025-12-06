網上熱話｜萬壽無疆扭蛋機「中伏」 網民抽到杯款勁開心 結局超爆笑

不少人都鍾意扭扭蛋或抽盲盒，過程中帶點期望又隨時有驚喜，若然幸運抽中自己想要的款式，絕對會超級開心又夠刺激。不過，有時抽完之後發現理想與現實不相符的話，都有機會鬧出笑話。早前，有網民就被中式傳統「萬壽無疆」風格的扭蛋吸引，豈料到手竟然與想像中完全唔一樣，引來大批網民爆笑留言。

萬壽無疆扭蛋機中伏 正所謂潮流是一個輪迴，幾十年前日見夜見的事物，隔一段時間後就會變成時代的見證物，有時要買返舊物，更要花足時間和金錢慢慢尋寶。早前，一位港女在社交平台發文，指自己行商場時，被中式傳統「萬壽無疆」風格扭蛋吸引，隨即決定用$40扭一次。

事主抽到杯款勁開心 到手竟然係！？ 發文者在扭前興奮又期待地表示「覺得呢啲迷你item好得意」，而自己扭到杯款時亦十分滿意，直言「本身抽到杯款勁開心，覺得佢仲要有得開蓋」。豈料待店員取出扭蛋的實物給她時，竟發現原來不是想像中的「迷你item」，而是真正的傳統「萬壽無疆」水杯連蓋，令她哭笑不得。

網民爆笑留言 事主有趣的經歷引來大批網民熱烈討論，有網民表示「夜冷場散貨新招」、「屋企又多隻杯，幾好吖」、「第一次見啲迷你版仲值錢過1:1」，亦有人笑稱呢款扭蛋是「唯一變大之後覺得蝕左的扭蛋」。更有網民分享自己的相同經歷，直指去年亦被同一部扭蛋機吸引，「以為係迷你玩具，點知扭出嚟入面係張紙，叫我去換隻真嘅匙羹」。