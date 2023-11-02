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生活
2023-11-02 12:50:00

網上熱話｜著名強顏歡笑meme圖伯伯突訪灣仔 網民紛紛晒爆笑貼圖

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著名強顏歡笑meme圖伯伯突訪灣仔，網民紛紛晒爆笑貼圖！

著名強顏歡笑meme圖伯伯突訪灣仔，網民紛紛晒爆笑貼圖！

網絡世界流行各式各樣的MEME圖，總會引起網民各種的創意改圖。今日就有一位元祖級MEME圖主角訪港，他就是Hide the Pain Harold!他今日於自己的FB專頁分享自己訪港，並引起香港網民紛紛留言，更有人貼上經典MEME圖，十分搞笑。

（圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold）

Hide the Pain Harold突訪灣仔 機緣巧合下成網絡紅人！

今日Hide the Pain Harold於自己的FB寫下「A Hungarian in Hong Kong （一個匈牙利人在香港）」，引起過二千網民讚好，並有網民留言表示想請他飲咖啡。Hide the Pain Harold本來只是一個匈牙利的退休電氣工程師，但因為擁有一張強顏歡笑的樣子，故在網上被美國圖庫公司Dreamstime留意到他的自拍照。該公司看岀他有潛力扮演不同職業的stock photo，而其中一張拿著咖啡杯強顏歡笑的相片則被網民熱捧成不同MEME的原型。因此他這次訪港才會引起網民熱議。

 

（圖片來源：FB@Hide the Pain Harold）

（圖片來源：FB@Hide the Pain Harold）

網民：我要請你飲咖啡！

不少網民看後都紛紛表示要野生捕捉他，更有人貼上他Hide the Pain Harold的經典貼圖，十分搞笑！同時亦有網民歡迎他來港，並熱心推薦他去不同的香港景點打卡。甚至有網民留言指「You’re legend in HK」、「I’m crossing my eyes looking at your shirt already」、「Keep hidin' the pain, my friend 」。

（圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold） （圖片來源：FB@Hide the Pain Harold）
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