網上熱話｜著名強顏歡笑meme圖伯伯突訪灣仔 網民紛紛晒爆笑貼圖

今日Hide the Pain Harold於自己的FB寫下「A Hungarian in Hong Kong (一個匈牙利人在香港)」,引起過二千網民讚好,並有網民留言表示想請他飲咖啡。Hide the Pain Harold本來只是一個匈牙利的退休電氣工程師,但因為擁有一張強顏歡笑的樣子,故在網上被美國圖庫公司Dreamstime留意到他的自拍照。該公司看岀他有潛力扮演不同職業的stock photo,而其中一張拿著咖啡杯強顏歡笑的相片則被網民熱捧成不同MEME的原型。因此他這次訪港才會引起網民熱議。

網民:我要請你飲咖啡!

不少網民看後都紛紛表示要野生捕捉他,更有人貼上他Hide the Pain Harold的經典貼圖,十分搞笑!同時亦有網民歡迎他來港,並熱心推薦他去不同的香港景點打卡。甚至有網民留言指「You’re legend in HK」、「I’m crossing my eyes looking at your shirt already」、「Keep hidin' the pain, my friend 」。