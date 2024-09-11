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生活
2024-09-11 17:44:59

網上熱話｜著名雲吞麵店現大老鼠未算最驚 網民分享豆腐舖照片震驚眾人

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網上熱話｜著名雲吞麵店現大老鼠未算最驚 網民分享豆腐舖照片震驚眾人

網上熱話｜著名雲吞麵店現大老鼠未算最驚 網民分享豆腐舖照片震驚眾人

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有指香港食肆長期處於寒冬期，只因成本持續上漲，留港消費的人又未必多，令營運出現很大困難。不過亦有顧客認本地食肆品質不佳，才令生意每況愈下。近日，有網民影到一間著名雲麵店的廚房驚魂，只因其開放式的廚房竟然出現一隻超級肥大的老鼠！

圖片來源：電影《紅衣小女孩》劇照

圖片來源：電影《紅衣小女孩》劇照

網傳著名雲麵店影片 廚房驚現大老鼠

近日，社交平台流傳一條令人反胃的影片，有網民在一間著名雲麵店內拍攝到超肥大的老鼠，並揚言「幾次收工經過都見到，忍唔住要話比大家聽，唔想大家再食老鼠口水尾」！影片可見該雲麵店應該已關，因店舖設計使用了透明窗，原目的應該是讓客人能觀賞餐點製作，卻沒料到最後竟成「自爆」的設計，將店舖內肥大的老鼠公諸於世。

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圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads

豆腐舖1照片震驚眾人

麵店內的老鼠已令眾人嘩然，但有網民冷靜地表示單單一隻老鼠未算最癲，更主動貼出一張自己親手所拍攝的照片。照片中，可見一塊放在地上的木板，而木板上爬滿了密密麻麻的曱甴，拍攝者就表示是「紅某間豆腐店，放食物的板」。

圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

網民苦中作樂：證明食物好有營養

眼見不少食肆的衛生情況堪憂，有網民就睇得好化地表示「做過廚房就知，基本上間間都有，再高級餐廳都會有」、「其實有食物吸引到老鼠曱甴，我覺得唔出奇」、「出奇係點解會有食材過夜放喺枱面，正常一間食肆都唔會係幾衛生意識」。亦有網民苦中作樂地留言道「五星級大鼠都食證明好好食」、「養到仲肥過我屋企隻貓，證明食物好有營養」。

圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads

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