網上熱話｜著名雲吞麵店現大老鼠未算最驚 網民分享豆腐舖照片震驚眾人

有指香港食肆長期處於寒冬期，只因成本持續上漲，留港消費的人又未必夠多，令營運出現很大困難。不過亦有顧客認為是本地食肆品質不佳，才令生意每況愈下。近日，有網民影到一間著名雲吞麵店的廚房驚魂，只因其開放式的廚房竟然出現一隻超級肥大的老鼠！

網傳著名雲 吞 麵店影片 廚房驚現大老鼠 近日，社交平台流傳一條令人反胃的影片，有網民在一間著名雲吞麵店內拍攝到超肥大的老鼠，並揚言「幾次收工經過都見到，忍唔住要話比大家聽，唔想大家再食老鼠口水尾」！影片可見該雲吞麵店應該已關門，因為店舖設計使用了透明櫥窗，原目的應該是讓客人能觀賞餐點製作，卻沒料到最後竟成為「自爆」的設計，將店舖內肥大的老鼠公諸於世。

豆腐舖 1 照片震驚眾人 雲吞麵店內的老鼠已令眾人嘩然，但有網民冷靜地表示單單一隻老鼠未算最癲，更主動貼出一張自己親手所拍攝的照片。照片中，可見一塊放在地上的木板，而木板上爬滿了密密麻麻的曱甴，拍攝者就表示是「紅磡某間豆腐店，放食物的板」。

網民苦中作樂：證明食物好有營養 眼見不少食肆的衛生情況堪憂，有網民就睇得好化地表示「做過廚房就知，基本上間間都有，再高級嘅餐廳都會有」、「其實有食物吸引到老鼠曱甴，我覺得唔出奇」、「出奇嘅係點解佢會有食材過夜放喺枱面，正常一間食肆都唔會咁樣啦，佢都真係幾冇衛生意識」。亦有網民苦中作樂地留言道「五星級大鼠都食證明好好食」、「養到仲肥過我屋企隻貓，證明食物好有營養」。