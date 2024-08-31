每個人對氣味的感覺都不同，就如有人聞到榴槤味即時流口水，亦有人會當場掩蓋口鼻，速速離去。位於葵涌廣場的一間螺螄粉店一向備受爭議，只因其強烈氣味不但令人唔想埋身，更嚴重影響附近店舖的生意。近日有路過的網民發現涉事店舖在門外張貼了搬遷啟示，引來大批網民道賀慶祝之餘，更開始對1人的未來表示極度擔憂！

葵廣螺螄粉爭議不斷 終宣布搬舖 位於葵涌廣場的一間螺螄粉店一向都備受爭議，只因螺螄粉的氣味十分濃烈，鍾意的人會覺得好香，反感的人每每聞到就會誤以為自己身處廁所，更要有人肚痛腸胃大爆發。雖然涉事店舖早已獲大批網民及附近的租戶投訴，但氣味問題一直未有改善。近日有人行經該店時，就發現門外張貼了搬遷啟示，正式宣布會搬離葵涌廣場。

網民興奮道賀：終於肯搬 大批網民得悉後，紛紛留言道賀，表示「終於肯搬」、「之前臭到三樓成條巷明明大把野食都冇咩人行入去」、「一早要搬啦去親附近都臭過乜咁」，亦有網民認為附近的店舖終於回復安寧，「佢之前害左成層」、「最智障係佢有生意做得住」、「食街趕佢走分分鐘因為同一業主，佢搞到其他鋪冇人租」。

1 人變網民擔心對象！ 涉事店舖終於搬離葵涌廣場，對附近的租戶可謂可喜可賀，但有網民就反而開始擔心1人，直指他所搬遷的新地方無疑是「下個受害者」！網民表示「只係受害地區變咗第二度」、「果邊啲鋪頭/民居好慘」、「街鋪，樓上慘了」，又揚言「唔記得邊區有間螺絲粉街鋪，附近等巴士啲呀叔呀嬸都頂唔順」、「搬去邊都係要人受罪」。