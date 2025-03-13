香港人出名速度快，有時想食得快又夠飽肚，相信不少人都會揀米線，亦令米線舖愈開愈多。而有時店員要配合食客「快」的要求，落單時用上不同術語代替冗長字眼，更會引起大家猜想背後意思。近日有網民分享自己在一間米線店食飯的單據，上方就印有「口、交、長」等引人遐想的字眼，令一眾網民齊齊熱烈討論。

葵芳米線單據引人遐想 食肆落單有自己的術語十分正常，但有時使用的字眼太簡短的話，結合起來就有機會引起誤會或帶有歧義。早前一位網民在社交平台上發文，指自己在葵芳一間米線舖食飯，就驚見單據上大大隻字印有「口、交、長」等引人遐想的用字，令他不禁笑言：「我都係食碗麵啫」。

口、交、長惹眾人熱烈討論背後意思 以上字眼單看似沒有問題，但擺埋一齊就帶有岐義，引起不少網民熱烈討論背後真正意思。有自稱該米線店的熟客拆解指「我去過呢間，『口』字係豬紅，交係魚皮餃，X青咪走青（不要蔥）囉」、「嗰個交字唔係水餃，如果水餃係用水字代替」。而據網上飲食資訊平台的餐牌顯示，「11力米」是指11號撈米線餐、30元的撈米線，而客人加點2款同樣7元的餸，即豬紅和魚皮餃，合計確是44元；另一碗相信食客點叫1個餸，「力」應為7元的芝士腸，37元亦屬正確。

網民分享同類單據 除了發文者的「口、交、長」單據外，另一幫襯荃灣米線分店的網民亦有同類型的單據，可見他的單上印有「粗、口、交」等字眼，令一眾網民不禁笑爆表示「你地究竟食咗碗咩麵」。