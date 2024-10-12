不少人都喜愛養寵物，只因這是一種互相陪伴的關係，部分人與寵物的關係甚至比一般人際關係更親密。日前，有貓奴就在討論區上發文，文中圍繞他在養貓後得到的一些啟發，更揚言養貓後方學懂何謂真正的愛。

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貓奴養貓有啟發 學懂何謂真正的愛 日前，有貓奴在討論區以「自從養咗貓，先明白乜嘢係愛」為題發文，內容圍繞自己在養貓後方學憧何謂真正的愛。他表示「原來愛真係不救回報」，又會「覺得佢做乜都好可愛」，引來大批網民熱烈討論。

養貓與人際相處大不同 發文者又以與貓的相處和人與人之間的相處作對比，直言養貓後方發覺及明白「好多人以前對自己，或者我對人哋嗰啲根本唔係愛嚟」、「大多數只不過係美化咗嘅等價交換」，又無奈地表示「一有利益衝突 / 唔如意，就會以自己為先」，就連「父母，朋友，伴侶之間都唔一定有真愛」。同時亦引來不少網民曬出自己的愛貓！

大批網民認同 直指比湊仔有1好處 發文者的帖文引來大批網民留言熱議，不少人認同他的觀點，回應指「人心複雜嘛，細細個有得食有得玩乜都夠，大個對住屋企人都可能會諗兄弟分家產」、「自從養左貓之後有潔癖，日日都拖地」，亦有人唱反調稱「如果佢唔可愛，你仲會唔會愛佢」、「佢都係為咗野食先嗲你咋傻仔」。有網民更以養寵物與生仔作比較，直言「其實咪同生咗個仔女差唔多，覺得分分鐘被需要先係重點，寵物仲唔會搏你咀」。