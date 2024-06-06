網上熱話｜超勇外傭生擒蜈蚣 網民提1習性嚇窒事主：就嚟心臟病發

不少人提起蛇蟲鼠蟻都聞之色變，只因部分昆蟲的外型不太討好之餘，更有機會影響人體健康，因此不時都在網上看到有人討論如何杜絕家中蚊蟲。未知大埔區是否特別受蟲蟲青睞，該區除了「名物」臭屁蟲外，近日又有大埔街坊在家中捕獲恐怖生物！早前一位港女在社交平台上發文，直指自己安坐家中的時候，竟突然被一隻超生猛的蜈蚣爬上腳，幸得超勇外傭出手相助，方能夠成功逃脫。不過有網民見狀就提出蜈蚣原來有1習性，即時嚇到事主不禁表示就嚟心臟病發！

生猛蜈蚣爬上腳 超勇外傭出手捕捉 不少人都對蛇蟲鼠蟻有莫大恐懼，在街上路過時看到已經夠嚇人，更遑論在家中突然彈出來的大小昆蟲，細膽啲都會即時嚇到跳起。未知蟲蟲們是否對大埔區有特殊的情意結，除了臭屁蟲經常出現之外，近日又有大埇街坊在家中尋獲恐怖生物！早前，一位港女在社交平台上發文，指自己近日安坐家中時，竟突然被一隻超長的蜈蚣爬上腳，嚇到彈起之時幸得超勇外傭出手捕捉，自己方能成功「死裡逃生」。

網民提蜈蚣1習性嚇窒事主 雖然事主家中的蜈蚣已被其外傭成功生擒，但她的經歷和上傳的照片就引起大批網民熱議。從照片中，可見尺寸不小的蜈蚣被外傭以毛巾包住，雙手亦虛握著牠的身體，而一對長長的觸鬚加上貌似仍十分生猛，淨係睇相都足以令人毛管戙！有網民就提出蜈蚣多數有1習性，直指「蜈蚣係一對」，多數會以一對的形式出沒，意指在事主的外傭捉到一隻的情況下，「應該仲有一隻匿埋咗」。