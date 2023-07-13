網上熱話｜返大陸食嘢係「智商税」 力數4點不足：豬X咁蠢先會上去食

近來兩地通關後，不少港人都會週末北上覓食。而近來網上亦因此鬧岀了不少有關的熱話，更有網民以「其實返大陸食嘢算唔算交智商税」為題並引起不少討論。而樓主更力數4點不足來支持自己的觀點，不少網民都表示認同並直言北上覓食的港人「豬X咁蠢」。

網民力數北上覓食4點不足 第一點：交通時間極長 該名發帖網民指，北上的過程，不單路程遙遠，過關時更要人迫人有排等地過關。而過完關後又要再搭車到「覓食點」，如此漫長的過程不單令人疲倦，更會大大減低食慾。而食物亦不是特別到在港找不到，何必為了平價而浪費時間，何況交通費也是成本。

第二點：電子支付手續麻煩 該名網民又指，內地多以電子支付做款付方式，不少商家已不接受現金交易。而內地的電子支付平台必要上傳個人資料，網民認為認證過香繁複，更不想自己的個人資料有泄漏風險。

第三點：大量額外消費 網民表示他同意內地消費水平低，但他認為北上一天一定會有其他的額外消耗，例如：按摩、唱K等。如此種種的活動加再一起，倒不如在港消費更好。

第四點：行人路又窄又多人 網民最後又表示，認為大陸的交通混亂，而行人路更是又窄又多人，甚至會有美團送外賣的單身手開車上行人路，「行兩步就比啲美團仔咇你讓路」，直言「根本冇一條路可以放鬆行」。