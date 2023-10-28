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生活
2023-10-28 14:00:00

網上熱話｜退休夫婦坐郵輪豪歎500日 背後原因曝光：仲平過XXX！

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網上熱話｜退休夫婦坐郵輪豪歎500日 背後原因曝光：仲平過XXX！

網上熱話｜退休夫婦坐郵輪豪歎500日 背後原因曝光：仲平過XXX！

相信不少人都曾幻想過自己的退休生活，自出生起已苦苦學習維繫學業，畢業後又踏入職場開始至少30年的打工生活，到了50、60歲終於能夠退下火線休息之時，未知大家會想過怎麼樣的生活？澳洲一對夫婦就選擇在郵輪上豪歎退休人生，二人在去年6月登上珊瑚公主號，坐郵輪豪歎500日環遊世界。被問道二人為何會選擇在郵輪上歎世界時，他們就公開背後原因，原來只因平過住另一地方，令一眾網民十分羨慕，直指完全是理想中的退休生活！

澳洲一對夫婦就選擇在郵輪上豪歎退休人生，二人在去年6月登上珊瑚公主號，坐郵輪豪歎500日環遊世界。（圖片來源：YouTube@A Current Affair）

澳洲一對夫婦就選擇在郵輪上豪歎退休人生，二人在去年6月登上珊瑚公主號，坐郵輪豪歎500日環遊世界。（圖片來源：YouTube@A Current Affair）

退休夫婦登上珊瑚公主號 坐郵輪豪歎500日

據悉，澳洲一對夫婦Marty Ansen及Jess Ansen在退休後，原本打算出國旅遊，惟因受疫情影響而遲遲未有出發，最後終於在去年6月成功起程，登上載客2,000人的郵輪珊瑚公主號，從此愛上了郵輪上的生活，至今已在船上連續了51趟郵輪旅程，在船上生活了455日。二人雖然已達退休年齡，但心境仍然十分年青兼貪玩，直指郵輪生活不但提供自助餐，更經常有表演及跳舞睇，揚言「你可以去吃飯、看表演、跳舞。一天到晚都有這些活動，我喜歡草裙舞和交際舞」。

 

二人直指郵輪生活不但提供自助餐，更經常有表演及跳舞睇（圖片來源：YouTube@A Current Affair） 據悉，澳洲一對夫婦Marty Ansen及Jess Ansen在退休後，原本打算出國旅遊，惟因受疫情影響而遲遲未有出發，最後終於在去年6月成功起程。（圖片來源：YouTube@A Current Affair） 登上載客2,000人的郵輪珊瑚公主號，從此愛上了郵輪上的生活，至今已在船上連續了51趟郵輪旅程，在船上生活了455日。（圖片來源：YouTube@A Current Affair） 二人雖然已達退休年齡，但心境仍然十分年青兼貪玩。（圖片來源：YouTube@A Current Affair） 二人揚言「你可以去吃飯、看表演、跳舞。一天到晚都有這些活動，我喜歡草裙舞和交際舞」。（圖片來源：YouTube@A Current Affair） 被問道二人為何會選擇在郵輪上歎世界時，他們就公開背後原因，原來只因平過住另一地方，令一眾網民十分羨慕，直指完全是理想中的退休生活！（圖片來源：YouTube@A Current Affair）

豪遊歎世界原因曝光：仲平過住XXX！

被問道為何在退休後，會選擇在郵輪上渡過退休生活時，二人就明言表示在郵輪上的生活除了多姿多彩外，更平過住老人院多多聲！他們亦指早已視郵輪為自己的第二個家，就連船上的船員都已經與他們打成一片，視二人為家人直呼其名。Marty和Jess更透過二人計劃在珊瑚公主號（Coral Princess）上逗留8個月，之後就會緊接登上皇冠公主號郵輪（Crown Princess）展開長達1年的郵輪之旅，令Marty忍不住讚嘆「這是美好的人生」。

 

（圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair） （圖片來源：YouTube@A Current Affair）

揚言忘記點做家務 網民羨慕：理想退休生活

除了以上好處，二人更揚言因為郵輪提供客房服務，因此二人自上船後已未有再做過任何家務，更招積地表示我們已不記得如何洗衣服了，也不知如何鋪床，因為已很久無做過。」又笑言現時已經不能「自理生活」，所以「為了能活下去，必須留在郵輪上」。二人的退休生活引起網民討論，大批網民紛紛稱羨，指他們完全活出了各人心目中的理想退休生活，亦有心水清的網民指要過上他們的生活，必須「有錢之餘都要身體健康」、「做咗咁多年嘢緊係要歎下世界」，更有人笑言「唔通老咗仲走去湊孫咁辛苦咩」。

 

（圖片來源：Facebook） （圖片來源：Facebook）
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