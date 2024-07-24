網上熱話｜連登仔分享智能手機面世前生活點滴 6大集體回憶惹人共鳴

相信對很多人來說，自己正在使用的智能手機比命仔更緊要，只因當中有著所有身家性命財產，一個唔小心整唔見的話，將會面對很多麻煩！近日，連登仔就「念舊姐」上身，在討論區內大談智能手機面世前的生活，引起大批網民共鳴。

連登仔念舊姐上身 回憶智能手機面世前生活

近日，有連登仔以「一人一個 smart phone 面世前嘅生活點滴」為題發文，直指「印象中 smart phone 出現左唔夠15年」，但已經「好似對以前嘅生活已經冇咩記憶」，更指「而家方便慣左，有時覺得以前都幾勁，咁都生活到」。