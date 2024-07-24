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生活
2024-07-24 16:16:26

網上熱話｜連登仔分享智能手機面世前生活點滴 6大集體回憶惹人共鳴

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網上熱話｜連登仔分享智能手機面世前生活點滴 6大集體回憶惹人共鳴

網上熱話｜連登仔分享智能手機面世前生活點滴 6大集體回憶惹人共鳴

相信對很多人來說，自己正在使用的智能手機比命仔更緊要，只因當中有著所有身家性命財產，一個唔小心整唔見的話，將會面對很多麻煩！近日，連登仔就「念舊姐」上身，在討論區內大談智能手機面世前的生活，引起大批網民共鳴。

連登仔念舊姐上身 回憶智能手機面世前生活

近日，有連登仔以「一人一個 smart phone 面世前嘅生活點滴」為題發文，直指「印象中 smart phone 出現左唔夠15年」，但已經「好似對以前嘅生活已經冇咩記憶」，更指「而家方便慣左，有時覺得以前都幾勁，咁都生活到」。

圖片來源：LIHKG討論區

圖片來源：LIHKG討論區

相傳難以跌爛的nokia 3310手機。 三人會議 Sony Ericsson手機都好經典。 念舊姐：記唔記得嗰時....？

6大集體回憶惹人共鳴

發文者及大批網民旋即紛紛留言，齊齊回憶未有智能手機前的生活方式，未知大家又有無共鳴呢！

1.人腦記熟d巴士線

現時各大交通工具都有出專屬應用程式，不論有咩特別事故都能夠即時睇到，就連下一架巴士要等幾耐、由屋企搭去新地方的路線等，只需入個APP上個網就能一清二楚，比起以往要自己記熟所有巴士線以免落錯車，真的相差甚遠。

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圖片來源：KMB.LWB APP

圖片來源：KMB.LWB APP

2.逐首歌用Foxy download 再入落mp3

相信大家都習慣用串流平台聽歌，雖然每個月都要俾月費，但方便得嚟又可以幫心愛歌手刷下數據。不過在未有這些平台之前，大家只可以在網上苦苦找尋免費下載，之後再入落mp3內聽歌。

圖片來源：KBS2《製作人們》劇照

圖片來源：KBS2《製作人們》劇照

3.搭地鐵番學會睇報紙

現時等車搭車，基本上只要停下來都會習慣玩手機，但以前其他很多人都習慣睇書或報紙，惟而家紙媒真的買少見少。

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圖片來源：Unsplash@Roman Kraft

圖片來源：Unsplash@Roman Kraft

4.記得哂朋友手提同屋企電話

以前只可以用人手寫的電話簿紀錄電話號碼，有時打得多好易就記得，但而家大家都依賴手機碌兩碌就搵到不同聯絡人，仲記得對方電話號碼的絕對已是多年親朋好友。

圖片來源：tvN《我的大叔》劇照

圖片來源：tvN《我的大叔》劇照

5.睇洗頭水成分

相信大家去廁所都會玩電話打發時間，但智能手機普及前，大家有時去廁所又忘記帶定本書，就只可以睇廁所內的洗頭水、洗手液成分。

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圖片來源：Unsplash@CardMapr.nl

圖片來源：[email protected]

6.地圖王

出街或揸車全靠導航即時指引，不時都會幻想智能手機出現前，其他人如何去全新的地方，但原來那時幾乎每個司機人手一本地圖王，睇完背熟先開車，勁到無朋友。

圖片來源：Carousell

圖片來源：Carousell

圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區