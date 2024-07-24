網上熱話｜連登仔分享智能手機面世前生活點滴 6大集體回憶惹人共鳴

相信對很多人來說，自己正在使用的智能手機比命仔更緊要，只因當中有著所有身家性命財產，一個唔小心整唔見的話，將會面對很多麻煩！近日，連登仔就「念舊姐」上身，在討論區內大談智能手機面世前的生活，引起大批網民共鳴。
連登仔念舊姐上身 回憶智能手機面世前生活
近日，有連登仔以「一人一個 smart phone 面世前嘅生活點滴」為題發文，直指「印象中 smart phone 出現左唔夠15年」，但已經「好似對以前嘅生活已經冇咩記憶」，更指「而家方便慣左，有時覺得以前都幾勁，咁都生活到」。
6大集體回憶惹人共鳴
發文者及大批網民旋即紛紛留言，齊齊回憶未有智能手機前的生活方式，未知大家又有無共鳴呢！
1.人腦記熟d巴士線
現時各大交通工具都有出專屬應用程式，不論有咩特別事故都能夠即時睇到，就連下一架巴士要等幾耐、由屋企搭去新地方的路線等，只需入個APP上個網就能一清二楚，比起以往要自己記熟所有巴士線以免落錯車，真的相差甚遠。
2.逐首歌用Foxy download 再入落mp3
相信大家都習慣用串流平台聽歌，雖然每個月都要俾月費，但方便得嚟又可以幫心愛歌手刷下數據。不過在未有這些平台之前，大家只可以在網上苦苦找尋免費下載，之後再入落mp3內聽歌。
3.搭地鐵番學會睇報紙
現時等車搭車，基本上只要停下來都會習慣玩手機，但以前其他很多人都習慣睇書或報紙，惟而家紙媒真的買少見少。
4.記得哂朋友手提同屋企電話
以前只可以用人手寫的電話簿紀錄電話號碼，有時打得多好易就記得，但而家大家都依賴手機碌兩碌就搵到不同聯絡人，仲記得對方電話號碼的絕對已是多年親朋好友。
5.睇洗頭水成分
相信大家去廁所都會玩電話打發時間，但智能手機普及前，大家有時去廁所又忘記帶定本書，就只可以睇廁所內的洗頭水、洗手液成分。
6.地圖王
出街或揸車全靠導航即時指引，不時都會幻想智能手機出現前，其他人如何去全新的地方，但原來那時幾乎每個司機人手一本地圖王，睇完背熟先開車，勁到無朋友。