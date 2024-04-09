網上熱話｜連登仔呻香港人工低物價高 每月僅剩4000蚊食飯：病咗就連飯都無錢食！

連登仔呻香港人工低物價高 每月僅剩4000蚊食飯：病咗就連飯都無錢食！

香港地的打工仔一向出名壓力大，只因要在工時長但人工又低的環境下生活，長期過著付出與收穫不成正比的日子，的確會令人變得厭世和失去希望。早前，一位連登仔就在網上發文求助，直指以一個剛從大學畢業踏入職場的新鮮人去計算，月入$15,000的他們要在物價極高的香港生活其實大有學問，不但搵兩餐晏仔食飽飯變成一件困難事，假如一個唔小心生病要睇醫生的話，該月更有機會連飯都無錢食！

連登仔呻香港物價高 職場新鮮人難生存 香港的打工仔工時長、人工低，不少行業做埋做埋只夠搵兩餐晏仔，而在物價持續上漲的大環境下，有時連食飯都要先諗過度過。早前，有連登仔就在討論區上以「老老竇竇 依家一餐食幾錢先正常​​」，只因以一位剛從大學畢業踏入職場的新鮮人計算的話，假設他們每月收入有$15,000元，「一個人住平平地租6000，搭車返工當每日20蚊，一個禮拜返六日，計埋自己出街當600」，而其他洗費如「社交娛樂計2000，日用品上網電話費剪頭髮1000蚊，水電煤1000蚊，3c電器傢私平均400蚊​​」，其實人工而經所剩無幾。

每月僅得4千蚊食飯 不慎生病即無飯食 按照發文者以上的計法，加上「唔買樓唔儲錢唔去旅行」，月入$15,000的人每月其實只得$4,000能夠用來食飯，「咁一日只可以洗差唔多130蚊，但好多餐廳都要60蚊一個飯，一個月差唔多冇錢淨」。又無奈地指出上述已是較樂觀的想法，只因「如果病X埋」，需要睇醫生額外花費的話，「分分鐘唔夠錢食飯，直接餓死」。