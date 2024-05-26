網上熱話｜連登仔怒斥的士佬態度差 列5大冤屈掀網民共鳴！

的士加價成為社會熱話之一，加上不時都會聽到有人狠批部分的士司機的態度不友善，令到大家對此的反應更大。日前有連登仔就在討論區上發文，劈頭直指「入嚟講低你受過DC9既氣」，更主動拋磚引玉地列出自己搭的士曾遭受過的5大冤屈，引來大批網民紛紛表示有共鳴！

連登仔不滿的士佬態度差 主動發文拋磚引玉 的士司機的態度一向備受爭議，業界中固然有友善親民的司機，無奈卻有部分司機因為「揀客」、「亂收錢」或駕駛技術等問題，引起部分乘客不滿。適逢近日的士業界正爭取加價，有關的士的爭議又一次變成網絡熱話。日前有連登仔在討論區上以「入嚟講低你受過DC9既氣」為題發文，列出自己搭的士曾遭受過的5大冤屈！

列搭的士受過之5大冤屈 發文者分享自己搭的士遭受過的5大冤屈，劈頭先指自己「成世人有過百次」曾因司機表示「唔過海」、「交更」而被拒載，亦試過於街邊截車時，司機「凸個頭出黎問去邊」，聽完之後「講都唔講，踩行油走咗去」。此外，在凌晨時分「得五百蚊紙，車程兩舊左右」，司機回應「咁大張 冇得找喎 」、「冇PayMe 喎！」，以及搭Uber Taxi「上客個gps差一個街口，上車串足你半程車」。又分享一年小時候菲傭姐姐帶著他截車的故事，揚言曾被司機問及「交更時間好難截，你加幾多錢？」