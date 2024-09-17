一年容易又中秋，每年的中秋節除了讓一家人共聚天倫外，亦有不少人趁著放假，與一班好友一齊賞月食月餅。不過，近日有連登仔在討論區上感慨發文，直指現時的中秋比起以往已經再無節日氣氛，引來大批網民留言認同之餘，更歸納5件事物不再，令中秋氣氛失色。

連登仔感慨發文 香港再無中秋氣氛 中秋節又到，有連登仔在討論區以「中秋更加發覺時代嘅轉變​​」為題發文，感慨現時的中秋節與以往相比，已經再無任何節日氣氛。他憶述小時候，「中秋一個禮拜前已經周街蠟燭、電燈籠​​」，雖然已少了很多人煲蠟，但總會聽過廣告中的一句「哥哥都叫你唔好煲蠟㗎啦，好痛啊！」，又或者一大班人去海濱公園玩，「但今年望落街，係街上已經無哂火光，甚至無一個小朋友拎電燈籠，好無氣氛」。

5 件事物不再最大影響 眼見發文者認為現時香港已經再無中秋氣氛，有網民就直接歸納為現時的社會已失去了以往的5件事物，包括中秋節必定會出現的螢光棒、蠟燭、月餅、楊桃及宵夜等，而這些事物消失的原因分別為「膠呀唔環保」、「有火唔安全」、「點打卡呀」和「無晒無牌小販」。