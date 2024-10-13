經常聽到人說年齡只是一個數字，但總有少人將歲數睇得好重，認為應該在指定歲數完成一大堆人生指標，令自己十分疲乏。近日有網民在討論區上發文，感慨表示自己即將踏入40大關，不但開始發現自己有3大初老徵兆，更逐漸對生活失去熱情。

連登仔即將步入40大關 嘆對生活失去熱情 日前有連登仔在討論區以「就快40，請好好珍惜人生僅餘嘅熱情」為題發文，直指自己即將踏入40大關，開始發現正慢慢對生活失去熱情，又無奈地感慨「人到中年 開始感受到命運嘅無力感」、「想當年20歲覺得自己係天選之人，覺得自己人生有無限可能」、「面對上司打壓會抱打不平即場劈炮」，惟現時已失去這些信念和決心。

無奈發現3大初老徵兆 發文者又指近年發現開始浮現3大初老徵兆，例如「每日行屍走肉咁過每個星期六日」、「行幾步路開始氣喘」、「40歲嘅時間感覺比20歲過得快好多，20歲時候世界仲有好多新事物等緊接觸，但而家已經對所有事情失去新鮮感」，更慨嘆現時的自己「每日都係重重覆覆邁向死亡」。

網民睇法各異 發文者在文末警世道「希望仲細嘅你可以記住呢一刻嘅熱情，有愛嘅人就全力愛盡，有鐘意嘅興趣唔好輕易放棄，有機會嘅去多啲旅行見識下世界」、「因為將來嘅你會好懷念呢種感覺，唔好比自己有後悔」。大批網民留言熱議，惟睇法各異，有網民表示認同，「同意你所講20歲嗰陣時有無限憧憬（事業，金錢等等…......），三十幾四十歲開始知天命，唯有買下六合彩，等人生保持希望」、「身體退化到一個點」，亦有網民表示「心態係點個決定權係自己度」、「你係咁咋喎，我覺得我人生都算幾好喎」。