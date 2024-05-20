網上熱話｜連登仔批香港打工文化垃圾 00後做得嘢卻因1事被老細照肺：冇野搵野黎鬧

打工仔壓力大人盡皆知，但為了在百物騰貴的香港地繼續生活，大部分只能忍氣吞聲，繼續努力在職場上緊守崗位，賺取微薄的薪水以維持生計。早前一位連登仔在討論區上發文，劈頭直斥香港的打工文化「垃X圾」，只因與他同公司的一位醒目00後近日因1事被老細照肺，最後更辭職收場，令不少網民怒斥香港職場上的高層大多只會「冇野搵野黎X」。

連登仔批香港打工文化垃圾 不時都看到打工仔抱怨返工的日常，只因要在步伐急速的香港地工作，真係少啲毅力都唔得，但為了夠維持生計，大部分打工仔只能咬緊牙關繼續堅持。有連登仔早前在討論區上發文苦呻，劈頭直斥香港返工文化「垃X圾」，更分享自己公司近日發生的一件事，引起大批網民熱烈討論。

醒目00後做嘢爽手 卻因1事被老細照肺 發文者表示，公司近年請了一個00後，對方亦十分醒目和做嘢爽手，「返左無幾耐工已經學曬個post要做啲野」，每日返工除了可以完成自己份內的工作之外，更可以「幫到同事分到啲野做」、「唔會X流流咁坐」。惟因為該00後「鐘意返工禁下啲手機game同埋鼠去食幾次煙」，因此就算工作表現良好，上司都認為他的工作態度不佳，更頻頻「捉佢去X」。