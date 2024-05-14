熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-14 10:00:00

網上熱話｜連登仔教揀好老婆 符合1條件代表無娶錯人 網民：俾幾千蚊就搵到

分享：
網上熱話｜連登仔教揀好老婆 符合1條件代表無娶錯人 網民：俾幾千蚊就搵到

網上熱話｜連登仔教揀好老婆 符合1條件代表無娶錯人 網民：俾幾千蚊就搵到

拉埋天窗前要諗清諗楚，只因婚後需要肩負眾多責任，亦不應輕易放棄得來不易的婚姻，因此不少人都建議情侶婚前先同居，觀察二人的生活習慣能否磨合。早前一位連登仔在討論區上分享自己的「御妻術」，自言自從升職後就要求老婆放棄工作，留在家中做全職主婦，而他亦以自身經歷作例子，揚言男士要證明自己無娶錯人的話，只要另一半符合1條件即可，旋即引來大批網民熱烈討論。

圖片來源：TVB《寶寶大過天》劇照

圖片來源：TVB《寶寶大過天》劇照

連登仔教揀好老婆 大方分享夫妻生活

不時都會看到有人分享婚後生活，正所謂家家有本難念的經，每對夫婦所遇到的問題和困難多不勝數，因而能夠成功維繫一段婚姻，攜手走過無數個年頭的話，確實是一件珍貴又難得的事。一位連登仔在討論區上發文，大方分享自己娶著個好老婆的感受。發文者坦言自己自從升職後，早已主動向老婆提出「唔好返工」，希望老婆能做全職主婦，發文者則負責賺錢養家，典型的男主外女主內家庭。幸得老婆支持，並因為生活中發生了1件事，令發文者至今「諗返都覺得呢個決定係明智的」。

圖片來源：LIHKG討論區

圖片來源：LIHKG討論區

符合1條件代表無娶錯人？

發文者在文中寫道自己返工途中，老婆對他表示「岩岩吸好塵摺好衫，依加Hea陣轉頭落樓買餸」，令他感動直言「唔知香港女人做老婆會唔會咁呢？」、「我好確定自己無娶錯人」，更高調宣稱「娶到個鐘意做家務嘅老婆真係三生有幸」，引來大批網民熱烈討論。

圖片來源：TVB《C9特工》劇照

圖片來源：TVB《C9特工》劇照

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

圖片來源：電影《82年生的金智英》劇照

網民反應不一 「請工人都做到」

發文者就認為自己娶著個好老婆，但網民的反應就不太一致。有網民認同發文者的看法，留言直稱「恭喜啦」、「養得起一個女人全職做主婦都唔易」、「有為呢個家付出嘅心先重要」，惟大部分網民則持相反看法。有網民指大部分香港有能力的家庭都是「老婆返工，家務工人做」，更有網民質疑發文者大男人主義，「娶個人返嚟做工人」、「3-4千蚊就搵到」、「請工人就當人係老婆」、「4千7就搞得掂嘅嘢，折墮到要差遣老婆做，仲要打鑼打鼓咁講出嚟」。

Ad Block
圖片來源：TVB《婚後事》劇照

圖片來源：TVB《婚後事》劇照

圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受