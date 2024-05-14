網上熱話｜連登仔教揀好老婆 符合1條件代表無娶錯人 網民：俾幾千蚊就搵到

拉埋天窗前要諗清諗楚，只因婚後需要肩負眾多責任，亦不應輕易放棄得來不易的婚姻，因此不少人都建議情侶婚前先同居，觀察二人的生活習慣能否磨合。早前一位連登仔在討論區上分享自己的「御妻術」，自言自從升職後就要求老婆放棄工作，留在家中做全職主婦，而他亦以自身經歷作例子，揚言男士要證明自己無娶錯人的話，只要另一半符合1條件即可，旋即引來大批網民熱烈討論。

連登仔教揀好老婆 大方分享夫妻生活 不時都會看到有人分享婚後生活，正所謂家家有本難念的經，每對夫婦所遇到的問題和困難多不勝數，因而能夠成功維繫一段婚姻，攜手走過無數個年頭的話，確實是一件珍貴又難得的事。一位連登仔在討論區上發文，大方分享自己娶著個好老婆的感受。發文者坦言自己自從升職後，早已主動向老婆提出「唔好返工」，希望老婆能做全職主婦，發文者則負責賺錢養家，典型的男主外女主內家庭。幸得老婆支持，並因為生活中發生了1件事，令發文者至今「諗返都覺得呢個決定係明智的」。

符合1條件代表無娶錯人？ 發文者在文中寫道自己返工途中，老婆對他表示「岩岩吸好塵摺好衫，依加Hea陣轉頭落樓買餸」，令他感動直言「唔知香港女人做老婆會唔會咁呢？」、「我好確定自己無娶錯人」，更高調宣稱「娶到個鐘意做家務嘅老婆真係三生有幸」，引來大批網民熱烈討論。