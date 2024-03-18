網上熱話｜連登仔數5大港人壞習慣 周圍打尖變常態 網民：群得內地人多

連登仔數5大港人壞習慣 周圍打尖變常態 網民：群得內地人多

每個人多多少少都會有點壞習慣，部分可能只會影響到自己或親密的人，而最令人頂難的卻是會影響到所有人而不自知。日前，一位連登仔就在討論區上發文，劈頭直斥港人近年有5大壞習慣，當中竟然包括港人經常批評內地人的排隊打尖行為，引來網民熱議。不少網民紛紛表達個人睇法，更有人疑想推卸責任，將矛頭直指是內地人教壞香港人？

連登仔數港人5大壞習慣 周圍打尖變常態 壞習慣當然要改，但有時有些壞習慣可能自己不自知，又或是已經根深蒂固難以改變。日前，有連登仔在討論區上以「有冇發覺香港愈嚟愈多人有呢啲習慣？​​」為題發文，文中數出5大港人近年開始出現的壞習慣，當中包括「入𨋢之後唔會撳閂門，等佢閂」、「踩到人扮唔知，周圍望」、「地鐵衝門，俾門夾親會好開心咁笑」、「上落電梯會頂開你，代替講借借」，以及「有啲冇指定要排隊，但實際上需要排隊嘅地方，會借啲倚打尖（例如去食buffet排刺身）​​」。

網民表達個人睇法 揚言香港地唔洗咁客氣？ 發文者的帖文引來大批網民關注，更在短短1日內收獲超過2千個正評。有網民紛紛留言表達個人睇法，直指自己都認同發文者的觀點，特別是「入𨋢後唔撳閂門」一事，坦言「覺得冇問題，有時唔趕時間，等佢自己閂門​​」，亦有人表示應該由「最後一個入𨋢」或「最近門口」的人負責撳𨋢。不過，最多人贊同的竟是有網民揚言「係呢個XX地方我洗X同你客氣​​」、「我就係要玩無賴​​」，只因在香港生活「平時接觸到既陌生人9成都係XX黎」、「你要做好人就會好X痛苦​​」。