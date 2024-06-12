網上熱話｜連登仔狠批傻仔先去韓國 列當地4大不堪：真係去到一肚氣

又到一年一度大學生放Sem break，中小學生都準備放暑假的日子，相信不少家庭都準備去旅行放鬆下。而說到港人旅遊的熱門地方，想近近地的非日韓台泰莫屬，惟近日卻有連登仔在討論區上嬲爆發文，直指「韓國呢個地方真係戇X仔先會去​​」。他在文中列出當地4大不堪位，引來大批網民熱烈贊同，更揚言這些問題早在廿年前已經存在！

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連登仔狠批傻仔先去韓國 比香港人更無禮貌？ 港人出名鍾意去旅行，在旅途遇上不快經歷的話，的確會感到又嬲又失望。早前一位連登仔在討論區上以「正式宣佈，韓國呢個地方真係戇X仔先會去​​」為題發文，直指自己日前剛去完韓國的首爾及濟洲，沒料到竟有很差的旅遊體驗。他先是表示「平時對住班香港人已經夠X」、「點知韓國仲X」、「仲要週街都係普通話同埋大陸人，行埋去counter，個個都識普通話，差d以為返咗大陸​​」。

列當地4大不堪 旅行玩到一肚氣 除了以上情況外，事主更列出當地的4大不堪，直指「入境果陣個保安呀叔已經對d旅客呼呼喝喝，day1印象分已經扣哂分」、「條街又多痴線佬，週街鬧人」、「叫野食，有人未諗好，想叫住三個餐先，個呀豬媽X我地」。除此之外，又對當地的衛生情況感到不滿，「條街又污糟多垃圾，間中見到啲飲完嘅咖啡就咁亂扔」，狠批當地情況惡劣，令他在這個旅程中「去到一肚氣」。