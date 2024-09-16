網上熱話｜連登仔稱香港輸晒俾內地 借1款雪糕解釋 網民：敢食落肚咩

近年愈來愈多港人鍾情北上消費，雖然香港政府不時推廣活動盼能帶旺經濟，但似乎帶旺的卻是內地經濟。近日有連登仔就在討論區上發文表示「香港真係輸哂比大陸」，而令他有此感悟的原因卻僅是一杯雪糕，引來大批網民留言與他展開激辯。

連登仔稱香港輸晒俾內地 1款雪糕高下立見 早前，一位連登仔在討論區上以「香港真係輸哂比大陸」為題發文，劈頭就分享了一段由內地網民上傳的影片，借助一款雪糕看出香港的飲食業完全比唔上內地。影片中的主角是一杯繡花冰淇淋，即雪糕的形狀是不同顏色的花瓣，唧成一朵朵像真度極高的繡球花。

列4大內地飲食優勢 自信表示：返大陸消費係有原因 單憑這杯花花雪糕，發文者已看出內地飲食業的優勢，他表示「都未講味道，淨係賣相都贏你九條街」、「仲要即製」、「同佢張宣傳相9成半相似」，而重點是一杯看上去手工極度繁複的雪糕「先¥29」。與香港相比，「香港好少少嘅雪糕過$150外型都勁普通」、「你好食又點，啲遊客同港女點打卡，點吸引人消費」。最後更形容幫襯香港雪糕店時，店員「唧比你仲可以西口西面」，因此認為「人地返大陸消費係有原因」。