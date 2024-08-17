網上熱話｜連登仔籲勿搵出身差女友 列10大難頂特徵：要門當戶對

每個人都想搵荀盤，但唔通個個都係荀盤咩？早前有連登仔在討論區上發文，以警世的語氣奉勸各男士切勿搵出身差的女生做女朋友，更列出10大搵錯人有機會面對的情況，引起大批網民熱議。

列10大難頂特徵 發文者以「奉勸正常男唔好搵出身太差既女仔做終身伴侶」，更列出10大難頂特徵，當中包括這些「出身太差」的女生會「眼界窄，眼高手低」、「手段狡猾」、「冇底線（基本上錢夠就肯上床)」、「擅長綁架式相處」及「騎牛搵馬」。

另外，在相處和關係上亦有很多問題，例如「扮有生活感儀式感，自抬身價」、「在關係中要掩飾自己其實係下風，容易爭話語權」、「總覺得有人比你更好 (如果本身搵到會以為自己可以試下入上流社會)」、「做事走捷經」，以及「關係早段已經落力起你背景」。

網民引古人說話表示同意：要門當戶對 發文者言之鑿鑿地列出10點，但未有加以講述到底何謂「出身差」的女生，惟他的發文已足以引來大批網民熱烈討論。不少網民大讚發文者「言之有物」，直指「古人講門當戶對其實係啱嘅」、「係用時間同無數教訓試出嚟既結論」、「不過啲弱智唔會去理點解會有咁既結論」，亦有網民坦言「你出身如何，你的另一半也必如何」、「自己係點咪搵返點嘅女仔」。