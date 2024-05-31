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生活
2024-05-31 17:18:53

網上熱話｜連登仔親測深圳吸引之處 夜生活成最大誘因 「真係唔怪得港人鍾意北上」

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網上熱話｜連登仔親測深圳吸引之處 夜生活成最大誘因 「真係唔怪得港人鍾意北上」

網上熱話｜連登仔親測深圳吸引之處 夜生活成最大誘因 「真係唔怪得港人鍾意北上」

北上消費變成港人近年新習慣，但其實除了價錢比香港便宜之外，內地究竟有甚麼地方如此吸引港人，就連要搭成個鐘車都在所不惜？早前一位連登仔在討論區上發文，直指自己在周末首次跟風到深圳遊玩，正正因為親身體驗過，令他不禁感慨「真係唔怪得點解香港人咁鍾意北上」，而取勝的關鍵竟然與香港夜晚唔夠繽紛有關！

圖片來源：電影《飯戲攻心》劇照

圖片來源：電影《飯戲攻心》劇照

連登仔周末北上 親測深圳吸引之處

港人愛北上人人都知，每逢周末搭東鐵或中港巴往返深圳已成港人新習慣，但其實除了深圳的物價較低廉外，究竟有咩咁吸引港人頻頻北上？一位連登仔早前在討論區發文，直指自己周末首次跟風上深圳遊玩，豈料幾乎一試愛上，更不禁感慨表示「真係唔怪得點解香港人咁鍾意北上」。

圖片來源：LIHKG討論區

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圖片來源：小紅書

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夜生活成最大誘因 香港夜晚唔夠繽紛？

發文者指，深圳吸引的最大關鍵是夜生活，「你睇夜晚9-11點嘅香港同深圳有咩分別就知咩事」，直言香港晚上9點後猶如「死城」，餐廳「8點last order，9點準備清場趕你走」，而晚飯後街上的店舖亦「閂得7788」。而深圳則完全相反，每晚9至11都十分熱鬧，「book完酒店夜晚10點半落街，超市雜貨鋪時裝鋪藥房都仲開緊」、「去到11點食飯都仲有大把野食，當然服務態度不在話下」，更揚言在深圳玩得「勁滿足」。

圖片來源：LIHKG討論區

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圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

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感慨港人北上有原因 網民：將啲錢送俾深圳洗

對於香港的店舖比以往早關門，發文者無奈道：「明明以前香港人呢個時間仲好開心喺街飲飲食食，呢幾年迫你要你返到屋企」、「你估香港人好鍾意返去豆腐膶咁細嘅屋企咩」，更坦言自己北上後「玩到星期日臨尾班車先返屋企」、「真係唔怪得點解香港人咁鍾意北上」。帖文引起網民熱議，有網民認同表示「香港9點後唔飲酒真係無地方好去」、「以前既香港搬左上去」、「早幾年條條街旺又嫌多人又迫，而家冇人又X靜過鬼」。惟亦有網民對港人北上極度反感，直指「公屋仔女出糧全部返深圳洗」、「將香港人嘅錢送上深圳」。

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圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區
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