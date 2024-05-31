網上熱話｜連登仔親測深圳吸引之處 夜生活成最大誘因 「真係唔怪得港人鍾意北上」

北上消費變成港人近年新習慣，但其實除了價錢比香港便宜之外，內地究竟有甚麼地方如此吸引港人，就連要搭成個鐘車都在所不惜？早前一位連登仔在討論區上發文，直指自己在周末首次跟風到深圳遊玩，正正因為親身體驗過，令他不禁感慨「真係唔怪得點解香港人咁鍾意北上」，而取勝的關鍵竟然與香港夜晚唔夠繽紛有關！

連登仔周末北上 親測深圳吸引之處 港人愛北上人人都知，每逢周末搭東鐵或中港巴往返深圳已成港人新習慣，但其實除了深圳的物價較低廉外，究竟有咩咁吸引港人頻頻北上？一位連登仔早前在討論區發文，直指自己周末首次跟風上深圳遊玩，豈料幾乎一試愛上，更不禁感慨表示「真係唔怪得點解香港人咁鍾意北上」。

夜生活成最大誘因 香港夜晚唔夠繽紛？ 發文者指，深圳吸引的最大關鍵是夜生活，「你睇夜晚9-11點嘅香港同深圳有咩分別就知咩事」，直言香港晚上9點後猶如「死城」，餐廳「8點last order，9點準備清場趕你走」，而晚飯後街上的店舖亦「閂得7788」。而深圳則完全相反，每晚9至11時都十分熱鬧，「book完酒店夜晚10點半落街，超市雜貨鋪時裝鋪藥房都仲開緊」、「去到11點食飯都仲有大把野食，當然服務態度不在話下」，更揚言在深圳玩得「勁滿足」。