網上熱話｜連登仔討論外傭應否涼冷氣 酷熱下工作無人性VS日日長開條數好甘

全球暖化之下天氣反常，除了冬天變得寒氣迫人外，夏天溫度亦比以往高幾度，有時一離開冷氣地方，即刻覺得全身毛孔都在擴張，烈日下企多陣都隨時熱到暈。不過開冷氣對於部分人來說可能尚算奢侈的生活習慣，更不要說開完自己無份涼。日前，有連登仔在討論區上發文，呼籲網民對外傭應否涼冷氣發表意見。投票結果顯示，支持開冷氣的網民大比數勝出，惟有部分網民卻認為此舉唔環保之餘，更令他們「好肉赤」！

連登仔發文投票 討論外傭應否涼冷氣 夏日炎炎唔開冷氣確實好難頂，極端天氣下除了溫度高之外，香港的氣候亦十分焗，有時要在戶外停留真的隨時中暑！雖然現今科技發達，大家可以靠風扇、冷氣等排解悶熱，但有時長開冷氣又令成本太高。日前一位連登仔在討論區上以「工人應否嘆冷氣？」為題發文，直指「最近係度諗工人房(廚房入面果隻)又無窗又焗，夏天做到身水身汗係咪應該比佢冷氣？」更鼓勵網民積極投票，選出「比啦，想焗死工人搵(瘟)臭屋咩」或「工人唔(配)佩享有嘆冷氣既權利」兩個選項。

開冷氣大比數勝出 酷熱下工作無人性 發文者的帖文引來網民關注，投票結果亦十分明顯，大部分網民均認為應該開冷氣，讓外傭在通爽環境下工作。有網民表示要「將心比己」、「咁都仲要問，樓主既人性好受質疑」，亦有網民坦言「佢身水身汗最後咪又係臭X你」、「佢出哂汗又臭又污糟邋遢，咪又係盞搞X自己/小朋友」，更反指投反對票的人「死乞衣尖酸刻薄」。