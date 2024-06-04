網上熱話｜連登仔讚新界好住過市區 列3大優勢 網民有同感：真係好舒服

香港地的樓價一向高企，因此要買樓或租樓前，都需要經過多番準備和考慮，除了考慮價錢外，地理位置、環境和生活配套等都十分重要。早前有連登仔在討論區上發文，劈頭直指「有冇人認同住新界真係舒服過住市區」，並在文中列出住新界區的3大優勢，引來大批網民留言熱議。不過，網民對此就有讚有彈，直指新界雖然配套完善，但卻似足鄉下地方！

連登仔發文大讚新界區好住 列3大優勢完勝市區 香港各區的地理位置、環境和生活配套多多少少都有不同，因此不論是考慮租樓或置業，都需要綜合各方面的考量。有連登仔在討論區上發文，劈頭直指「有冇人認同住新界真係舒服過住市區」，並在文中列出3大新界比市區優勝的地方，根據發文者的定義，新界為「例如東鐵線九龍塘站打後幾個新市鎮，大西北，離島」等，這些地區「齋講落樓行條街差唔多闊過市區一倍」、「空間感大，唔似市區樓貼樓咁濟」、「綠化又多，噪音冇咁多」。

大批網民有同感 生活配套完善 發文者列出自己認為新界區完勝市區的3大原因，引來一眾網民留言熱烈討論。大批網民認同發文者的看法，直指新界區有自己的魅力，「住新界係舒服過市區」、「環境好，空氣好，清靜」、「地方大新淨又平」、「附近多嘢食，條街又唔太多人」、「好多山、公園同單車徑」、「環境清淨好好住」，又指新界「附近有齊基本生活配套」，揚言「整體絕對好住過市區」。