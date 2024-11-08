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生活
2024-11-08 08:00:00

網上熱話｜連登仔讚00後職場整頓大法：做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢

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網上熱話｜連登仔讚00後職場整頓大法：做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢

網上熱話｜連登仔讚00後職場整頓大法：做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢

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相信對很多打工仔來說，返工絕對是一件消耗心力和精神的事，只因不是樣樣都可以靠自己控制，亦沒有說走就走的資本與勇氣。近年不時聽到有人表示，自從00後踏入職場後，靠他們的獨有睇法和行為「整頓職場」，更獲不少前輩感慨地表示「佢地做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢」。

圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照

圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照

00後入職 為職場帶入新風氣

時至2024年，以往一直認為仍是小朋友的00後，已慢慢長大成人，部分更已投入職場。可能每個年代的人都有自己獨有的成長環境和經歷，因此不同年代的人相遇總會有不少碰撞。近日有連登仔就在社交平台上發文，劈頭揚言自己認為「00後踏入職場後做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢」，引起網民討論。

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圖片來源：LIHKG討論區

圖片來源：LIHKG討論區

圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照

圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照

大讚做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢

發文者先拋磚引玉，表示00後在職場會「駁嘴，上司做錯照X，俾面色老闆睇」，又會「準時收工」兼「收工唔聽公司電話」。對發文者來說，以往80、90後的打工仔未必敢做以上行為。亦有網民認同表示「主管罵緊某個team，個00後見到個鐘夠17:00，即刻返位pack嘢走人，Team其他人望住佢走」、「見過00後同同事吵完自己提早2個鐘走左」。

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

網民留言熱議

對於00後整頓職場一說，有網民就猜測背後原因，「事實係越嚟越多00後冇乜生活壓力，唔諗結婚生仔」、「兩老顧得掂自己/財自，屋企又留咗層樓比佢，所以份工/職涯比佢哋嚟講真係唔重要」。亦有網民認為與年齡無關，「好似90後岩岩做野果陣都準時走架啦，啲80後咪X囉」、「點解代代人都會loop 1次其實都係因為咁」、「我記得十年前啲人都係話90後鍾意玩多過返工」。

圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區

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