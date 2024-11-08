相信對很多打工仔來說，返工絕對是一件消耗心力和精神的事，只因不是樣樣都可以靠自己控制，亦沒有說走就走的資本與勇氣。近年不時聽到有人表示，自從00後踏入職場後，靠他們的獨有睇法和行為「整頓職場」，更獲不少前輩感慨地表示「佢地做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢」。

00後入職 為職場帶入新風氣 時至2024年，以往一直認為仍是小朋友的00後，已慢慢長大成人，部分更已投入職場。可能每個年代的人都有自己獨有的成長環境和經歷，因此不同年代的人相遇總會有不少碰撞。近日有連登仔就在社交平台上發文，劈頭揚言自己認為「00後踏入職場後做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢」，引起網民討論。

大讚做咗好多80、90後唔敢做嘅嘢 發文者先拋磚引玉，表示00後在職場會「駁嘴，上司做錯照X，俾面色老闆睇」，又會「準時收工」兼「收工唔聽公司電話」。對發文者來說，以往80、90後的打工仔未必敢做以上行為。亦有網民認同表示「主管罵緊某個team，個00後見到個鐘夠17:00，即刻返位pack嘢走人，Team其他人望住佢走」、「見過00後同同事吵完自己提早2個鐘走左」。