網上熱話｜連登仔讚4天工作好處多 列4大優勢 連環保都關事？

現時大部分打工仔都返五放二，大多數星期六、日都可以放假叉叉電。惟自從疫情過後，不少人都習慣在家工作的模式，因此部分公司亦開始實行彈性上班，讓員工自行選擇在家工作還是返公司做嘢。近日有連登仔發文表示，4天工作的好處其實多不勝數，更列出4大最強優勢，揚言實行之後，對社會各方面都會帶來正面影響，引來大批網民高呼支持！

連登仔發文討論4天工作 直言好處多不勝數 疫情期間大部分打工仔都轉為在家工作，疫情後很多人都已經適應這套工作模式，亦有部分公司逐漸發起彈性上班措施，讓員工自行選擇在家工作或是返公司做嘢。不過香港大部分公司仍然沿用5天工作週，甚至有長短周的規舉。日前有連登仔在討論區上以「其實四天工作週對香港好處多不勝數」，直指為了改善和提升香港的各方面，應該確切實行4天工作，更列出4大最強優勢，大批網民高呼好同意！

列4大最強優勢 想環保就要返4日？ 發文者指4天工作周對香港好處多不勝數，當中包括「返4日人都開心啲，少啲精神病社會健康咗，用少啲錢落醫療」、「多咗一日假出去玩，帶動本土消費內循環經濟得以改善」、「公司開少一日冷氣，環保X值得擁有，保護環境你我有份，呢啲先係真環保」，以及香港人可以多一日時間「造人」，「生育率改善，改善人口結構老化嚴重問題」。如果將5天工作改為4天工作的話，醫療、經濟、環保和生育率各方面都有所改善！