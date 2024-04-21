連登仔食下午茶悟出香港飲食生態 嗌1食物竟收加一網民：畸形到要北上搵食

近年香港人熱愛的活動非北上搵食莫屬，令很多香港食肆生意大減，市面更陸續出現結業潮。不過不時都有網民表示，其實本地食肆都需要付上部分責任，只因他們的經營模式與收費有時的確不太受歡迎。早前有連登仔就在討論區上發文，直指自己食下午茶時，因為嗌了1款食物而被偷偷地收取額外加一服務費，令他不禁表示香港的飲食生態「畸形」，引起網民熱議。

連登仔轟香港飲食生態畸形 嗌1食物竟收加一服務費 網民：報得海關（圖片來源：YouTube@MIRROR）

連登仔轟飲食生態畸形 疑為香港獨有 自從疫情之後，香港的經濟一直被受影響，加上開關後很多港人鍾情北上消費，令到香港的零售和餐飲業均受到嚴重影響，市面上更陸續出現結業潮。不過，不時都會有人表示其實香港的餐飲業亦要就此付上責任，只因他們的服務和收費有時的確令市民食到一肚火。早前，一位連登仔就在討論區上以「呢d 飲食生態係咪香港獨有」為題發文，直指自己近日到「金鳳大餐廳」食下午茶時，竟被收取額外付加費，令他無奈大呻。

嗌1食物竟收加一 單據未有寫明 從發文者貼出的第一張單據上，可見他的餐點為「咖哩牛腩湯公仔麵$41」、「單面煎蛋$5」，以及跟餐的飲品。按照單據上的收費，埋單理應收取$46，惟「總數」的位置卻顯示$47，遂向餐廳店員查詢。店員回應指雖然「下午茶唔洗加一」，但發文者所加的「單面煎蛋」卻要收加一服務費，即$5的煎蛋要額外收$0.5服務費，而「拎零差額」再補上$0.5，最後全單竟因為1隻煎蛋而要額外付$1。