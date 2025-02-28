網上熱話｜酒樓出天價請洗碗工 月薪近X萬追上專業人士 網民：頂得幾耐？

不時都會聽到人話香港飲食業處於寒冬時期，除了因為部分港人鍾情北上搵食外，飲食業本來就比較難請人，在人手短缺下要做生意亦十分困難。日前有網民發現酒樓用天價請洗碗工，月薪可以說是追上專業人士，引來大批網民熱烈討論。

酒樓出天價請洗碗工 香港的飲食業一直人手短缺，要請人的話的確需要各出奇招，最直接的方法就是用高人工搶人。不過，若要收支平衡的話，人工太高昂又會影響收益。日前，有網民在小紅書以「香港天價洗碗工」為題發文，指在經過一間酒樓時，發現店家竟用高昂月薪聘請洗碗工，令她不禁譁然。

發文者反應平平 從他上傳的照片中，可見該酒樓貼出招聘洗碗工的告示，上面列明「包月45000」、「80元/小時」。以洗碗工來說， 80元的時薪尚算合理，但月薪45,000元的確是高昂。不過，告示就未有列明工作時長，難怪發文者亦表示「你們能堅持幾個月，我最多一個月就熬不住了」。

網民反提議1解決方法 高薪洗碗工引來大批網民熱烈討論，有內地網民表示曾到香港做暑期工，在時薪65元的情況下苦苦堅持了14小時，成功賺取910元的薪金，令他沾沾自喜，認為香港的薪金比內地高很多。惟亦網民認為酒樓的做法不合常理，提出解決方法指可以「用過的餐具一次性處理」、「從義烏批發直接卸貨不用洗了，能省時賺差價不」。