每次去旅行要俾錢時，總要花一點時間辨認當地貨幣，以免俾錯錢，亦因如此，即使對方找錯錢的話，遊客都未必能夠即時發現。早前，一位內地女生來港旅遊時，就在臨離開香港的晚上才發現餐廳疑似找錯錢，誤將500蚊紙當成100蚊找續，「白撿400塊」的她事後就作出1舉動，引起網民關注。
內地女來港旅遊 遇餐廳找錯錢
一位內地女生在小紅書以「香港離大譜！一餐白撿四百塊」為題發文，指自己來港旅遊時曾在銅鑼灣一間餐廳食飯，「因為第一頓嘛，只有銀行新鮮取的一千塊現金，就問店裡的小哥能不能幫忙找，小哥真的超級好超級幫忙！」、「但誰也沒仔細看當時把其中一張500當成100塊找給了我」，是次意外令發文者白白賺取了400元。
發文交代後續處理
形容自己「後知後覺」的她「直到離開香港前一晚才發現」、「付款的時候翻來翻去總覺得錢怎麼變多了」、「和朋友傻站馬路上心算了十分鐘，篤定應該只能是第一天錯找了衝回銅鑼灣人家已經關門了」。雖然未能親身還錢，但發文者亦未有放棄，「信念感真的特別強，一方面覺得不能不還會傷陰節，另一方面也不想給大陸客留下不好的印象」，因此最後找了另一位小紅書上的網友「剛好四月去香港就代勞了」，最後成功將400元還給餐廳。
網民留言大讚
發文者除了還錢，亦寫了兩張紙條「表達了一下歉意」，後來亦「聽說店裡也清楚記得當時的事情，錢能還回來很高興」。她的行為引來大批網民激讚，「文明社會就是靠您這樣的人建立起來的」、「人美心善」、「你很美，無論是內在或外在」。惟亦有網民認為「沒必要有歉意」，直言「他們工作失誤而是他們需要懷抱感激，不要本末倒置了」、「不貪便宜是好事但是不要把自己擺在錯誤的位置上」。