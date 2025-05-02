網上熱話｜銅鑼灣餐廳誤將$500當$100 內地女淨袋400蚊 最後咁樣做獲讚！

每次去旅行要俾錢時，總要花一點時間辨認當地貨幣，以免俾錯錢，亦因如此，即使對方找錯錢的話，遊客都未必能夠即時發現。早前，一位內地女生來港旅遊時，就在臨離開香港的晚上才發現餐廳疑似找錯錢，誤將500蚊紙當成100蚊找續，「白撿400塊」的她事後就作出1舉動，引起網民關注。

內地女來港旅遊 遇餐廳找錯錢 一位內地女生在小紅書以「香港離大譜！一餐白撿四百塊」為題發文，指自己來港旅遊時曾在銅鑼灣一間餐廳食飯，「因為第一頓嘛，只有銀行新鮮取的一千塊現金，就問店裡的小哥能不能幫忙找，小哥真的超級好超級幫忙！」、「但誰也沒仔細看當時把其中一張500當成100塊找給了我」，是次意外令發文者白白賺取了400元。

發文交代後續處理 形容自己「後知後覺」的她「直到離開香港前一晚才發現」、「付款的時候翻來翻去總覺得錢怎麼變多了」、「和朋友傻站馬路上心算了十分鐘，篤定應該只能是第一天錯找了衝回銅鑼灣人家已經關門了」。雖然未能親身還錢，但發文者亦未有放棄，「信念感真的特別強，一方面覺得不能不還會傷陰節，另一方面也不想給大陸客留下不好的印象」，因此最後找了另一位小紅書上的網友「剛好四月去香港就代勞了」，最後成功將400元還給餐廳。