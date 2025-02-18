速剪髮型屋近年在香港各區愈開愈多，其價錢親民加上可以短時間內完成，吸引不少港人需要。最近鑽石山一間速剪專門店推出年費模式，入會後可享1年無限次任剪髮服務，最平$7剪一次，剪5次即可回本，令不少網民擔心他們會「做唔住」！

無限次 $7 剪髮

這間位於鑽石山的速剪專門店「理好髮」，推出號稱「香港首創」的單剪會員模式，先繳年費$300，之後可以在一年內，享無限次$7剪髮服務，「黎緊我地會試新經營模式，推出全港首創單剪會員制，在經濟唔好既環境下我地都希望幫大家錫住個荷包，留返個錢去做更有意義既事。你無睇錯，真係一年內無限次剪頭髮每次都係港幣七蚊，詳情可pm查詢或到鋪頭了解。」

該店成人及小童剪髮正價為$79；持樂悠咭長者則為$65。換言之入會(付$300)後，剪5次(每次再付$7)，即一共付$335，如果以成人計剪5次即可回本！該店更指，客人如果一年剪24次，總共都是$468，每次平均不用$20！店舖更以「人手不變，質素不變，四分一價錢，平通街」作宣傳招攬，吸引不少人留言。