網上熱話｜長沙灣大排檔夜晚9點半轉做disco 大加煙霧效果 網民：「見到都唔開胃」

近年不時聽到有人指香港飲食業踏入寒冬期，全因港人熱愛北上消費，令本地生意大不如前，部分食肆更加難以生存，只能忍痛執笠離場。不過在大環境如此低迷下，仍有食肆能以自身吸引力殺出一條血路。早前一間在土瓜灣起家的大排檔就在長沙灣開分店，更在晚上9點半就倒數轉做disco mode，更放煙炸disco歌，引來一眾網民熱烈討論！

著名大排檔逆市開分店 於土瓜灣起家的朱敏記大排檔一向深受網民關注，全因老闆娘的性感衣著，她過去曾為土瓜灣分店剪綵，一度因deep V 打扮引起網民關注，被稱為「土瓜灣謝安琪」。近日網民就被食肆內的氣氛吸引，全因朱敏記不但成功抵抗餐飲業寒冬，更以42萬元承租的長沙灣睿峰舖位，名副其實逆市開分店。

圖片來源：Facebook@全港店舖消息(開張/執笠)關注組☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟

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煙霧效果加全場1活動全城哄動 近日有網民影到朱敏記長沙灣分店的特別活動，直指原來該店「9:30會倒數轉disco mode，放煙炸disco歌」、「全場high爆」，亦見到場內不少「中年人去懷緬」、「見片仲帶埋小朋友去玩」。另一位網民就指自己「特登經過朱敏記」，發現場內「氣氛真係唔錯」、「聽到入邊有DJ叫咪」、「話多謝大家支持，歡迎大家俾意見佢哋改進」，最後更全場一起倒數及播放陳慧琳的《大日子》。

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