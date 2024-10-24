網上熱話｜阿叔大鬧人用太耐櫃員機 中年婦：你X我後面無辦法

香港人生活好急躁！近日有網民在Threads上載影片，內容大致是有阿叔疑似不滿阿嬸佔用櫃員機時間過長而暴躁鬧人。阿嬸勸喻他「你唔該唔好講粗口啦，影住你架」。網民留言兩極，有人支持阿嬸；有人支持阿叔，認為某些人士用櫃員機時間特別耐。

疑不滿阿嬸用得太耐櫃員機 網民在Threads上載影片，配以caption「排下隊，撳下機，嗌下交」。影片疑似是阿叔不滿阿嬸使用櫃員機時間太長，阿嬸反駁指 「你排隊排我後面無辦法」。阿叔立即指阿嬸自私，應該要重新排隊，並非一直佔用櫃員機，更爆粗指「得啦，你含X啦，你行街啦」。阿嬸可能擔心阿叔形象，勸喻他「你唔該唔好講粗口啦，影住你架（指着銀行閉路電視）」。兩人更大叫要報警，最後阿嬸以「係有失你身份，映低你自己啫，低下階層」收尾作結。

網民留言最 X 街就係入數 L 網民留言分為兩派，有人支持阿嬸，「佢係恰女人仔啫 對方係麻甩佬咪要開拖？」，但有人支持阿叔「好一句老X殼！最X街就係入數L⋯⋯成堆咁霸住晒」「支持阿哥，啲阿嬸用atm特別慢同麻煩」。亦有人分享自己經歷，「我遇過唔按“確定“的大媽同佢講，你未按確定。她同番我講，你咪等陣囉。之後先知，原來她係故意唔按，等部機自己行 。」