網上熱話｜阿婆食外賣疑冇拎餐具 忽發奇想用1物進食 網民：都好過用手

自從香港實行「走塑」之後，餐廳除了將外賣膠餐具變成紙餐具外，不少食肆更會收餐具費用，有時用外賣app唔記得撳的話，更有機會連餐具都冇，揦手唔成勢。近日有網民就見到一個阿婆食外賣時，疑似因為冇拎餐具，而忽發奇想用1物進食，引來大批網民熱烈討論。

紙餐具

阿婆食外賣疑冇拎餐具 現今社會流行環保，近年除了將膠餐具變成紙餐具外，部分餐廳更會收取餐具費用，未知你又有否試過嗌外賣時因為忘記撳要餐具，而要徬徨地搵方法進食？近日，有網民在街外就看到一個阿婆正在食外賣飯盒，惟可能因為冇拎餐具，只好用其他隨身物品代替，令不少人都表示震驚。

忽發奇想用1物進食 從發文者上傳的照片中，可見相中阿婆正在進食外賣炒河粉，惟她所用的餐具並非筷子或叉，而是一支原子筆，利用原子筆撳筆芯的位置將河粉撥入口中。發文者睇到不禁表示「想知邊個牌子嘅原子筆好食啲」。

網民：都好過用手 無餐具導致要用原子筆進食的情況引來網民關注，有網民表示「可能佢叫咗外賣但唔記得買餐具」、「人哋都係冇得揀先用筆啫」、「冇餐具係咁，點都好過用手」。亦有網民嘗試苦中作樂，笑稱「佢講嘢一定好有墨水」、「啲墨可以當埋墨汁咁食」，更大讚「呢啲咪think out of the box囉」。