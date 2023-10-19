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生活
2023-10-19 13:31:20

網上熱話｜陸客遊港後對中環餐廳超不滿 3問題質疑港人只講英文 內地網民嬲爆：都崇洋！

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陸客遊港後對中環餐廳超不滿 3問題質疑港人只講英文 內地網民嬲爆：都崇洋！

陸客遊港後對中環餐廳超不滿 3問題質疑港人只講英文 內地網民嬲爆：都崇洋！

香港一向是文化大都會，出街時總會聽到各式各樣的語言，而大部分港人從小亦接受兩文三語的教育，因此不論是廣東話、普通話或英文，對港人來說都不是太大的問題，甚至亦有人早已習慣在言談間雙語或三語夾雜。惟早前，一位陸客來港時，就指自己在到訪中環歌賦街的餐廳時，驚覺職員全部都講英文，而且餐廳的文化與美國亦十分相似，令她不禁質疑為何香港會變得如此「英文為主」。大批內地網民看到事主的發文後，紛紛留言鬧爆，直指港人的文化不知所謂，更揚言港人大多都「崇洋」！

陸客遊港後對中環餐廳超不滿 3問題質疑港人只講英文 內地網民嬲爆：都崇洋！（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

陸客遊港後對中環餐廳超不滿 3問題質疑港人只講英文 內地網民嬲爆：都崇洋！（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

陸客到中環歌賦街食飯 驚覺餐廳全部講英文

香港人的言談對話間，一向都會不自覺地雙語甚至三語夾雜，大多數人早已見慣不怪。惟早前，一位陸客在香港吃飯時，就驚覺香港很多餐廳的侍應全部都講英文，因此食客亦被迫要用全英文方能如常溝通。她表示自己到訪了兩間位於中環歌賦街的餐廳，直指店員在迎接時「講的是英文，我習慣性用英文回復但馬上換成了中文，但對方依然堅持說英文」。除了語言外，發文者又指「就餐的全程讓人以為還在美國，從菜單到交流的方式再到小費」都跟足美國的習俗，令她大為震驚。

 

惟早前，一位陸客在香港吃飯時，就驚覺香港很多餐廳的侍應全部都講英文，因此食客亦被迫要用全英文方能如常溝通。（圖片來源：小紅書） 她表示自己到訪了兩間位於中環歌賦街的餐廳，直指店員在迎接時「講的是英文，我習慣性用英文回復但馬上換成了中文，但對方依然堅持說英文」。（圖片來源：小紅書）

列3問題質疑港人全講英文 發文直斥不知所謂

眼見香港的餐廳能夠做到如此「美國」，不但語言環境全部英文為主，就連小費都由香港慣常的10%調高到與美國一樣的15%，令發文者不禁問出3個問題，直指「為啥明明店裡做的都是大陸或者香港本地人的情況下，大家都要說英文？」、「為啥沒有中文菜單？」、「如果不會或不想說英文的話，難道就不配／不能吃西餐了嗎？」又指自己一連在中環歌賦街幫襯了兩間餐廳都是一樣的情況，令她要發文詢問「這是當地比較常見的情況，還是特定餐廳才會遇到呢？」

 

發文者不禁問出3個問題，直指「為啥明明店裡做的都是大陸或者香港本地人的情況下，大家都要說英文？」、「為啥沒有中文菜單？」、「如果不會或不想說英文的話，難道就不配／不能吃西餐了嗎？」（圖片來源：電影《阿媽有咗第二個》劇照）

發文者不禁問出3個問題，直指「為啥明明店裡做的都是大陸或者香港本地人的情況下，大家都要說英文？」、「為啥沒有中文菜單？」、「如果不會或不想說英文的話，難道就不配／不能吃西餐了嗎？」（圖片來源：電影《阿媽有咗第二個》劇照）

內地網民聞言嬲爆：港人都崇洋！

事主的經歷吸引大批網民回應，有香港網民指港人慣常以多種語言溝通，加上部分西餐廳的店員的確是外國人，有時需要用英文點菜亦無可厚非，反諷事主這個想法無疑將所有問題均視作「環境的錯」。而大批內地網民則對香港餐廳需要用英文溝通感到憤怒，直指「當然有說英文的自由，但是故意不說的人，罵你也正常」、「港人都崇洋」，更有網民怒斥「如果一個經營者不能因應消費者的變化和偏好改變自己，反而覺得你受不了可以走的話，那這個商業和抱有這種精神的城市都走不遠」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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