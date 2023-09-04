網上熱話｜雞絲涼皮索價$44港元氣瘋內地女 網上大鬧惹兩地網民熱議

香港物價高企仍全球公應數一數二的高，港人生活壓力大似乎早已對此習以為常。可是一般遊客若來港旅遊，可能便對此感到不習慣及不解。故近日有位內地遊客便於網上大鬧，表示自己於上海姥姥中叫了一碗比手掌更細的雞絲粉皮，竟然要價$44港幣，事件其後更議起兩地網民的爭議！
雞絲涼皮索價$44港元氣死內地女：香港瘋了
近日有名內地遊客到上海姥姥用餐，被雞絲涼皮索價$44港元嚇到，於是在網上以「香港你瘋了吧」為題，直言「無言了家人們」，稱一碗還沒手掌大的雞絲涼皮居然要我 44塊錢，指自己「一口的量還沒嘗出味就沒了44塊錢，你好歹給我盛滿一盤子啊」她認為香港的物價貴的離譜，「兩個人花了小400而是現在0.93的匯率真的氣死」！
兩地網民熱議 餐牌寫明VS港人不正常
事件一岀後引發兩地網民熱議，有香港網民認為價錢合理，並且餐牌上亦是寫明了份量是輕盈版的雞絲粉皮，該名內地女子在叫前應已知道。加上，香港網民亦認為到一個地方旅行前應了解當地的物價，不應任何小事都上網抱怨。不過有內地網民對此就表示不解，認為香港物價高是不正常的，直言「只要你說 hk餐飲不好吧，就有一堆不知道是水軍還是啥的出來陰陽出來酸你，說你窮，都不知道他們哪來的底氣，什麼叫窮？ 什麼叫富？幾代人擠在四五十平的房子裡，嘚瑟什麼⋯···被人宰了不吭聲那叫蠢，要論富，他們個個都是資本家，掌握了生產資料，給別人發工資的嗎」。