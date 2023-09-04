網上熱話｜雞絲涼皮索價$44港元氣瘋內地女 網上大鬧惹兩地網民熱議

香港物價高企仍全球公應數一數二的高，港人生活壓力大似乎早已對此習以為常。可是一般遊客若來港旅遊，可能便對此感到不習慣及不解。故近日有位內地遊客便於網上大鬧，表示自己於上海姥姥中叫了一碗比手掌更細的雞絲粉皮，竟然要價$44港幣，事件其後更議起兩地網民的爭議！

雞絲涼皮索價$44港元氣死內地女：香港瘋了 近日有名內地遊客到上海姥姥用餐，被雞絲涼皮索價$44港元嚇到，於是在網上以「香港你瘋了吧」為題，直言「無言了家人們」，稱一碗還沒手掌大的雞絲涼皮居然要我 44塊錢，指自己「一口的量還沒嘗出味就沒了44塊錢，你好歹給我盛滿一盤子啊」她認為香港的物價貴的離譜，「兩個人花了小400而是現在0.93的匯率真的氣死」！