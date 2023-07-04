網上熱話｜電梯學徒大數電梯公司8宗罪：整電梯嗰時連看更都睇我哋唔起，轉行做看更好過！

近日有電梯學徒不滿，自覺被壓榨，忍不住上討論區訴苦。

有電梯學徒勁不滿，自覺被壓榨，所以忍唔住上討論區訴苦，仲一次過數晒唔同電梯公司學徒嘅人工。最低月薪$9,000，最高人工有$13,000，但就做到你死吓死吓。有學徒甚至形容：「整電梯嗰時連看更都睇我哋唔起，轉行做看更好過！」

最近有電梯公司學徒在討論區訴苦，說工作辛苦之餘，人工還不高，更大數電梯公司8宗罪，包括大部分電梯公司只給得9000人工、一星期返足6 日、做夠四年先可以做師傅等，指業界這樣對學徒，會令電梯公司學徒人手不夠，在惡性循環下，電梯無人維修，意外無日無之，出事是必然的事。還叫一眾打工仔來評評理。一齊看看網民有甚麼意見？

以下係綜合行內人形容電梯學徒被剝削嘅慘況，一眾打工仔不妨評吓理：

1）公司間間價錢都唔同，大部分電梯公司應該得九千至一萬。

2）辛唔辛苦要睇你跟咩師傅，返工時間星期一至六，有啲返八點半收五點半，有啲返九點收六點。

3）如果你入電梯行，晉升機會低，要做夠四年先可以做師傅，而且師傅的價錢只係多電梯學徒幾千蚊，有師傅做左十幾年，月薪連2萬都無。

4）政府實行六一八條例之後要拎牌，如果發生事故分分鐘要上身，拎牌根本就係一種責任，唔係真愛都唔好做呀。

5）做完電梯出嚟好難搵到其他工做，習慣咗就好難轉行。

6）呢行好辛苦，電梯分好多種，有啲路軌用滑輪(行內叫飛機轆)，有啲用滑動導靴(行內叫雞蘇)，呢種路軌好唔環保，因為要落油去保持電梯的流暢，但落油的𨋢底係好恐怖，好污糟。

7）夏天機房又熱又無冷氣，無冷氣的機房通常用抽氣扇，但抽氣扇會帶起好多塵，分分鐘要做埋清潔。

8）如果你做維修保養乜都要你包，分分鐘仲辛苦過洗碗，但人工低過洗碗，所以無乜人入行。

網民反應兩極

雖然有部份網民反問，「有人用槍逼你做呢行咩」、「咁你又做？」、「下下驚人睇唔起，咩工都唔駛做啦。」等，更有人「踩多腳」說：「唔睇你哋唔起咁睇邊個唔起好？」。但大多數網友都暖心回應，「每一個行業都要尊重，就算一張廁紙、一條底褲，都有佢本身嘅用處。」、「其實依行咁危險，點解咁低人工」、「同埋都叫有技術，點解咁低人工？其他工程學徒都唔會咁低」等。更有網民建議，「呢啲學完之後去外國做啦」。