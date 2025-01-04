踏入新一年，相信不少打工仔都準備過完新年搵新工，想搵到好工，在見工面試時，當然要突顯自己優秀聰慧的一面。早前網上流傳一條面試官所問的艱深題目，盼一眾求職者能夠解答「1-100中有幾多個9」，引起大批網民熱議。
面試官問1-100有幾多個9 考起現場求職者
面試前總會想方設法做足準備，但有時遇著一些不按套路出牌的面試官，的確幾頭痕。近日網上流傳一條面試官用來考核求職者的問題，逐一詢問「1-100中有幾多個9」，考起唔少求職者。據悉，現場有求職者回答「1個」、「10個」、「11個」等答案，惟面試官統統都表示錯誤。
女求職者1答法獲讚超級細心
原以為沒有人能夠解出這條問題背後的答案，但就有一位年輕女求職者表示正確答案應該是「20個」，只因「1到89共有9個9、90到98則有9個9，單99就有2個9，所以答案是20個9」。有指面試官對這位女生的答案十分滿意，解釋道「很多人以為這道題目很簡單，很容易就忽略十位數的9」，因而稱讚她夠晒細心，最終更獲成功取錄。
網民留言兩極
眼見一次普通的見工變成集體問答遊戲，大批網民對此就有不同意見。不少網民嘗試認真拆解答案，例如「個位：10個、十位：10個，共20個」、「無限個，99.99999999999999都係100之內」。惟亦有網民認為此類問題十分多餘，「答啱代表有乜能力？」、「面對呢啲濕X HR，應該先XX佢，再將枱面果杯冷水兜頭潑佢，然後起身走+搵下一份工」。