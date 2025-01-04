踏入新一年，相信不少打工仔都準備過完新年搵新工，想搵到好工，在見工面試時，當然要突顯自己優秀聰慧的一面。早前網上流傳一條面試官所問的艱深題目，盼一眾求職者能夠解答「1-100中有幾多個9」，引起大批網民熱議。

面試官問1-100有幾多個9 考起現場求職者 面試前總會想方設法做足準備，但有時遇著一些不按套路出牌的面試官，的確幾頭痕。近日網上流傳一條面試官用來考核求職者的問題，逐一詢問「1-100中有幾多個9」，考起唔少求職者。據悉，現場有求職者回答「1個」、「10個」、「11個」等答案，惟面試官統統都表示錯誤。

女求職者1答法獲讚超級細心 原以為沒有人能夠解出這條問題背後的答案，但就有一位年輕女求職者表示正確答案應該是「20個」，只因「1到89共有9個9、90到98則有9個9，單99就有2個9，所以答案是20個9」。有指面試官對這位女生的答案十分滿意，解釋道「很多人以為這道題目很簡單，很容易就忽略十位數的9」，因而稱讚她夠晒細心，最終更獲成功取錄。