網上熱話｜食客幫襯油麻地兩餸飯 獲廚師即蒸新鮮斑 埋單僅XX元！

兩餸飯大行其道，除了梗有一間喺附近，更因為兩餸飯有家的味道，有時仲平過自己買餸煮飯。早前，一位港男心心念念兩餸飯店的蒸魚，不惜由佐敦分店行到油麻地，原以為兩間店舖的蒸魚都賣晒，幸得熱心廚師出手，即蒸新鮮斑，性價比極高之餘，更獲網民大讚好有人情味。

食客佐敦行到油麻地只為食蒸魚 早前，一位港男在社交平台發文，分享指自己經過位於佐敦的一間兩餸飯店時，因為店內「無晒斑」，心心念念想食蒸魚的他不惜「行去油麻地」分店，惟到場「都係唔見」。

熱心廚師即蒸新鮮斑 埋單僅XX元 原本以為當晚無口福，豈料發文者在油麻地分店「咁啱見到廚房大佬」，因而膽粗粗試吓問對方，熱心廚師反問「你等唔等一陣，可以即刻蒸一條」，最後「坐低等10分鐘就有新鮮蒸出嚟嘅石斑做晚餐」。一條蒸石斑配白飯為$68，發文者另加$10要多個餸，最後這個豪華版兩餸飯亦只需$78。

網民大讚：食嘅係人情味 發文者自己亦覺得這個價錢食到新鮮蒸石斑性價比極高，這個經歷亦吸引大批網民留言，大部份網民均大讚廚師熱心又好人，直言「我覺得呢個po重點唔係味道好或價錢平，而係廚房大佬願意即時為客人蒸條魚出嚟」、「服務態度值得俾個讚」，更有人揚言「抵過買餸煮飯」、「自己去買餸整都唔得啦」。