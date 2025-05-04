網上熱話｜食評家不滿酒店餐廳收水費 嗌Still water盛惠XX元 網民：井底之蛙！

香港出名多美食，各類型和價位都應有盡有，因此亦出現不少專門周圍試食並介紹的foodie。不過，近日就有foodie在酒店餐廳食完飯後，不滿餐廳在未有事前告知的情況下收「水費」，令他不禁高調在社交平台發文鬧爆，引來大批網民留言嘲諷。

食評家酒店餐廳食飯 埋單後不忿發文 早前，這位foodie在社交平台上出post，不過今次與美食無關，而是大呻酒店餐廳呃錢。他在文中表示，近日到一間酒店的餐廳食晚飯，原以為叫了3-course set的他只需要付餐點錢與加一服務費，沒料到埋單時竟發現餐廳有額外收費，令他十分生氣。

Still water盛惠XX元：唔覺特別好飲 他表示在入座時，侍應有主動問「要咩水」，而他亦坦言回應要「still water」，原以為飲杯水不需要額外收費，卻在埋單時方發現枝水其實盛惠90蚊。發文者就堅稱侍應「無話我知要charge，就連幾錢都唔知，menu都無寫」，更嬲爆道「$90一枝水，飲落又唔覺特別好飲，我仲要只係飲咗⅔」，明顯覺得極唔抵。