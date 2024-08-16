網上熱話｜香港父母苦呻湊囝經 4大殘忍現實惹人心酸

不少地方都面對出生率低的問題，在百物騰貴、樣樣都加但人工唔加的情況下，要照顧和養育下一代實在是一件困難的事。近日，有已為人父母的網民在討論區上發文，苦呻生兒育女的悲哀實況，更帶出「窮人唔好生仔」的概念，令人十分心酸。

香港父母連登發文 苦呻湊囝經 早前有已為人父母的網民在討論區上發文，直指有些事要「有家庭先明」，苦呻在香港地生兒育女的悲慘實況。先以去旅行為例，發文者稱自己不時都會被一些「隔個零兩個月就飛一次」的後生同事問及「咁少聽你講去旅行既」，而他每次聽到都會十分無奈，只因「每次旅行都要使3-4倍既錢」、「仲要每次都要旅行旺季」、「去轉日本都要預至少4-5萬，真係好肉赤」。

4 大殘忍現實惹人心酸 除了生囝後去旅行的支出變大，以及要遷就學校假期只能捱貴機票外，亦有另外3大殘忍現實令人心酸。他揚言「啲仔女成日都問，點解放假都唔帶我地出去玩」、「唔係唔想帶，係屋企啲家務多到,放一日假全日做家務都做唔X晒」、「自己想抖下既時間都無」。而且「小朋友資質真係有分別」、「同一個教法，一個年年頭十，一個年年尾十」、「有錢既家庭先有資格唔做怪獸家長」、「無錢家庭，十個有十一個都唔想啲仔女行自己條舊路，唯一方法就係放晒d資源晒小朋友度，逼佢哋讀好啲書」。

網民有共鳴：窮人生仔正XX 發文者的心酸事引起大批網民的共鳴，有同為父母的網民唏噓表示「去旅行只係換個地方，睇電話、餵小朋友」，因此要生仔就要「諗辦法搣甩旅行癮」。不過，有網民就認為發文者的經歷正正帶出「窮人唔好生仔」的思想，「冇錢又要生，4、5萬蚊去到日本咁遠都叫貴」、「死谷爛谷不如搞左幾個錢比佢有條件行自己嘅路？」、「諗吓自己能力範圍內做到啲乜好過啦」、「生得就要盡力」。