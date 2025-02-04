俗語有云要「贏在起跑線」，不少家長為了讓子女能在競爭激烈的香港出人頭地，總會為子女安排很多補習及興趣班。近日一位香港私補老師就在社交平台上發文，劈頭直接公開一位瘋狂家長的對話內容，只因對方疑似想迫發高燒的幼童照出席模擬面試，引來不少網民感慨現時的小朋友壓力過大。

香港私補老師公開港媽對話 近日，一位在香港經營私教學校的老師在社交平台上發文，劈頭直指有家長疑似讓小朋友「發高燒都上課」。她表示在剛過去的週末「發生了一段小插曲」，只因「有小朋友發高燒。家長堅持帶小朋友過來」。

疑迫發高燒幼童出席模擬面試 從發文者上傳的對話圖片中，可見該位家長一開頭表示小朋友「發燒而家39度，而家去緊醫院，應該過唔到嚟做mock interview，請問有無得補堂？」，惟當學校表示「沒有得補課後」，家長就突然轉口風稱「咁我地照過嚟，佢應該OK無事」，並在老師多次提醒「要保障其他小朋友，要退燒後需要48小時才可以上學」後，仍然堅持道「佢無事睇錯」、「過緊嚟」。

最終咁解決 網民齊呻：小朋友好慘 由於家長十分堅持，老師只能明言表示「真的不好意思，我們有責任保障其他小朋友健康的」、「就算你來到，我們也不會讓你進入課室的」。部分網民均認同事件中的家長是「虎媽」、「小朋友好慘」，但亦有網民狠批發文者的做法，「任何上堂的地方，只要有醫生紙都可以補堂」、「點解你可以講到好似你們沒有問題一樣」、更揚言「唔補課唔退錢仲敢post上嚟」。